MU tiếp tục đàm phán Leao

Rafael Leao tiếp tục là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Sau những ồn ào, giới truyền thông Italia cho biết, MU một lần nữa trở lại đặt vấn đề với AC Milan về việc chuyển nhượng.

MU trở lại đặt vấn đề với Leao. Ảnh: A.B

Leao không còn muốn ở lại San Siro. Về phần mình, Milan cũng mở cửa để tiền đạo người Bồ Đào Nha ra đi, nhằm tái thiết dưới thời Ruben Amorim.

MU đánh giá cao sự đa năng của Leao. HLV Michael Carrick đang cần thêm cầu thủ chạy cánh vì Marcus Rashford không nằm trong kế hoạch của CLB.

Milan vừa từ chối một số đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ. MU hy vọng có thể tìm kiếm tiếng nói chung ở mức 50 triệu euro.

Liverpool mượn Araujo

Trong kế hoạch bổ sung nhân sự cho hàng thủ, Liverpool nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Barcelona về việc mượn trung vệ Ronald Araujo.

Các cuộc đàm phán diễn ra rất nhanh và không có bất kỳ trở ngại nào. GĐTT Deco trực tiếp phê duyệt cho Araujo chuyển đến sân Anfield.

Araujo cập bến Liverpool. Ảnh: LFC

Hợp đồng mượn này không kèm điều khoản mua lại. Liverpool có nhiệm vụ trả lương cho Araujo.

Mùa trước, Araujo không có nhiều đóng góp cho Barca dù là đội trưởng. Anh có thời điểm xin nghỉ một thời gian để điều trị sức khỏe tâm thần.

Cả Liverpool và Araujo đều tin tưởng việc thay đổi môi trường sẽ giúp cầu thủ người Uruguay tìm lại phong độ đỉnh cao.

Man City đẩy nhanh đàm phán Bouaddi

Các quan chức Man City đang đẩy nhanh cuộc thảo luận với Lille để hoàn tất chuyển nhượng ngôi sao trẻ Ayyoub Bouaddi.

Man City hy vọng sẽ có Bouaddi trong tuần tới, trước khi tiến hành thêm hai mục tiêu khác: 1 tiền vệ phòng ngự thay Rodri, 1 tiền đạo cánh thay Savinho.

Man City tiến gần chiêu mộ Bouaddi. Ảnh: F.R

Bouaddi được xem là một trong những tiền vệ tài năng nhất bóng đá thế giới hiện tại.

Ở tuổi 18, Bouaddi vừa có màn ra mắt World Cup 2026 đầy ấn tượng cùng Maroc. Trước đó, anh là ngôi sao của các đội tuyển trẻ Pháp.

Man City và Lille tiến gần đến thỏa thuận chung. Hiện tại, đội chủ sân Etihad đang chờ dứt điểm các điều khoản cá nhân với Bouaddi.