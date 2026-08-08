Theo thông tin từ nhà báo Matteo Moretto, Ferran Torres đã quyết định rời Barca, chuyển đến chơi cho PSG từ mùa giải tới.

Ferran Torres được cho đã quyết định rời Barca để gia nhập PSG. Ảnh: Fabrizio Romano

Nguồn này khẳng định, người đại diện của Ferran Torres đã thông báo với Barca về việc thân chủ muốn chuyển đến chơi cho đội bóng nhà giàu nước Pháp, được dẫn dắt bởi người thầy cũ – Luis Enrique.

Phía Barca không có chủ trương giữ nhà vô địch World Cup bằng mọi giá, dù đã chuẩn bị sẵn hợp đồng để gia hạn với Torres.

Do tiền đạo này chỉ còn không đầy 1 năm trong hợp đồng, nên quan điểm của Barca rất rõ ràng: không chủ động bán Torres, nhưng nếu anh lên tiếng muốn đi thì CLB sẽ tạo điều kiện.

Thông tin cho hay, hiện PSG và Barca đang đàm phán về khoản phí chuyển nhượng, với các cuộc gặp giữa 2 người bạn thân đang có cùng cương vị: giám đốc bóng đá Luis Campos và Deco.

Rodri chọn về với đội của HLV Hansi Flick, chứ không phải Mourinho. Ảnh: Defensa

Thông tin cho hay, phía PSG sẽ trả cho Barca khoản phí khoảng 50 triệu euro để có Ferran Torres, người được cho đã đồng ý các điều khoản cá nhân với nhà vô địch Champions League.

Nhà báo Matteo Moretto cung cấp thêm, khả năng thương vụ chuyển nhượng sẽ được công bố trước ngày 12/8, để Torres không cần đến hội quân Barca, sau kỳ nghỉ hè.

Việc Ferran Torres gia nhập PSG sẽ giúp Barca có khoản tiền đáng kể, bổ sung kịp thời để ký Rodri, sau lời đề nghị đầu tiên 50 triệu euro của CLB đến Man City bị từ chối. Con số Man City muốn có được từ việc bán Rodri là từ 60-70 triệu euro.

Do Rodri đã thông báo với Real Madrid, đội đưa ra lời đề nghị trước, rằng anh quyết định đến Nou Camp thì Barca tin chắc, việc sở hữu Cầu thủ hay nhất World Cup 2026, chỉ còn là vấn đề thời gian.