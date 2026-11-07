Jose Mourinho và lãnh đạo Real Madrid chú ý đến Zion Suzuki trong kế hoạch thay thế Thibaut Courtois, sau những màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Nhật Bản tại Aston Villa.

Sau mục tiêu Gigio Donnarumma, giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết Jose Mourinho có thể đón một gương mặt bất ngờ trong kế hoạch xây dựng tương lai cho khung thành Real Madrid.

Theo đó, cái tên được nhắc đến là Zion Suzuki. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nằm trong số những CLB đang theo dõi thủ môn số 1 Nhật Bản, người gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Aston Villa.

Suzuki được Mourinho xem như mục tiêu tiềm năng kế thừa Courtois. Ảnh: AVFC

Đây được xem là phương án dài hạn cho vị trí của Thibaut Courtois. Ở tuổi 34, thủ thành Bỉ vẫn duy trì đẳng cấp và là chỗ dựa quan trọng của Real Madrid.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo sân Santiago Bernabeu cũng như Mourinho hiểu rằng quá trình tìm người kế nhiệm cần bắt đầu trước khi anh thực sự rời đội bóng.

Hợp đồng hiện tại của Courtois hết hạn vào cuối mùa giải. Các cuộc đàm phán gia hạn thêm một năm, đến giữa năm 2028, đang tiến triển thuận lợi.

Điều đó giúp Mourinho có thêm thời gian duy trì sự ổn định, đồng thời chuẩn bị cho cuộc chuyển giao trong khung thành.

Suzuki nổi lên nhờ sự kết hợp giữa thể hình, phản xạ và khả năng chơi chân. Thủ môn 24 tuổi cao 1,90 m, nhanh nhẹn và có thể tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới.

Sau hai mùa giải nổi bật tại Parma, anh gia nhập Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua với mức phí 30 triệu euro.

Bước sang Premier League, tuyển thủ Nhật Bản tiếp tục đáp ứng yêu cầu cao hơn. Những màn trình diễn tại World Cup 2026 cũng góp phần đưa tên tuổi anh đến gần các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Dù vậy, Real Madrid sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại nếu muốn đưa Suzuki về phục vụ Mourinho. Aston Villa vừa đầu tư đáng kể cho thương vụ này và giữ anh bằng hợp đồng đến tháng 6/2031, nên không chịu sức ép phải bán.

Cuộc cạnh tranh cũng rất đáng chú ý. PSG vẫn theo sát Suzuki sau khi từng tìm cách chiêu mộ anh trong mùa hè. Liverpool, Arsenal và MU được cho là đều theo dõi thủ thành sinh ra ở Mỹ.