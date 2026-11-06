Luis Enrique muốn đưa Kobbie Mainoo về PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027, xem tiền vệ 21 tuổi của MU là phương án kế nhiệm Fabian Ruiz ở tuyến giữa.

Trong kế hoạch tái thiết đội hình PSG cho những mùa giải tới, Luis Enrique được cho là đang để mắt đến Kobbie Mainoo.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn bổ sung một tiền vệ trẻ có thể tham gia thu hồi bóng lẫn triển khai lối chơi.

Mainoo được Luis Enrique yêu thích. Ảnh: MUFC

Mainoo đáp ứng những yêu cầu ấy và đã có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League cũng như khoác áo tuyển Anh.

Joao Neves, Vitinha và Fabian Ruiz vẫn là những lựa chọn chủ chốt ở tuyến giữa PSG. Cả ba góp mặt trong đội hình vô địch hai kỳ Champions League gần nhất.

Tuy nhiên, Fabian đã 30 tuổi. Dù vừa gia hạn đến năm 2028, kèm tùy chọn thêm một mùa, tiền vệ người Tây Ban Nha là vị trí Luis Enrique cần tính đến chuyện kế thừa.

Nếu thương vụ chuyển nhượng thành hiện thực, Mainoo có thể chia sẻ thời gian thi đấu với Fabian trước khi đảm nhận vai trò lớn hơn.

MU vừa có màn ngược dòng ngoạn mục thắng AS Roma tại Champions League. Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn chưa hết khó khăn, và đây là bối cảnh để PSG thăm dò tình hình Mainoo.

Mainoo vừa ký hợp đồng mới đến tháng 6/2031 hồi tháng 4. Thỏa thuận ấy khép lại giai đoạn tương lai của anh trở nên bất định dưới thời Ruben Amorim, khi tiền vệ người Anh mất suất thường xuyên và từng cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn.

Napoli khi đó được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng, song MU quyết định giữ anh.

Tình thế thay đổi khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng. Mainoo được trao thêm cơ hội, dần lấy lại vai trò ở tuyến giữa và sau đó đồng ý gia hạn.

Với hợp đồng còn gần 5 năm, MU có cơ sở để đặt mức giá cao nếu PSG tiếp cận.