Jose Mourinho có những lời lẽ bênh vực Vinicius khi Real Madrid thắng AEK Athens ở Champions League, nhưng thực tế tiền đạo Brazil vẫn không kết nối cùng đội.

Chiến thắng muộn

Trước cuộc tiếp đón Real Madrid của Jose Mourinho, HLV Marko Nikolic bên phía AEK Athens kêu gọi “thổi lửa lên các khán đài”.

Hơn một tiếng rưỡi trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người Serbia bước ra sân, úp hai tay lên mặt cầu nguyện, trong khi từ những tầng khán đài vọng xuống tiếng hô tên ông trầm đục, vang rền.

Vinicius trải qua trận Champions League 3 liên tiếp không thể qua người. Ảnh: RMCF

Từ đó, lễ hội hát ca và nhảy múa bắt đầu trên sân Santa Sofia ở Athens, không hề tắt ngay cả sau cú nã đại bác của Federico Valverde ở phút 92.

“Đôi khi tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng các đồng đội tiếp thêm sự tự tin để tôi mạnh dạn tung cú sút ấy”, đội trưởng Valverde chia sẻ. Anh khởi đầu buổi tối trên ghế dự bị, nhằm giữ sức cho trận đấu cuối tuần tại Mestalla, và kết thúc ở trung tâm hàng tiền vệ, vị trí yêu thích của mình.

Nhưng lúc này, đó lại không phải nơi Jose Mourinho muốn sử dụng anh: ông thích bố trí Valverde đá hậu vệ phải hơn.

“Nếu chúng tôi lại giành chiến thắng trong thời gian bù giờ, đó là bởi chúng tôi tin mình có thể làm được”, chiến lược gia Bồ Đào Nha nhấn mạnh khi Real Madrid có chiến thắng thứ 5 được định đoạt vào những phút cuối, sau các trận gặp Espanyol, Elche, Roma và Siêu kinh điển trên sân Barcelona.

Vinicius lạc nhịp

Bất chấp đòn quyết định cuối trận, người vẫn chưa thoát khỏi ngọn lửa đang liếm dưới chân là Vinicius - người xuất phát với băng đội trưởng. Anh tiếp tục đá chính ở đấu trường châu Âu - vẫn còn 1 trận treo giò tại La Liga - và một lần nữa không để lại dấu ấn.

Trận đấu của anh trông không khác nào một buổi trị liệu do Mou sắp đặt: ông giữ cầu thủ Brazil trên sân đến phút 82, trong khi rút Yan Diomande, người trở lại cánh phải, từ phút 67.

Tuy nhiên, màn trình diễn của số 7 vẫn không làm thay đổi câu chuyện sa sút của anh. Lần này, ít nhất Vinicius cũng ở lại sân ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, thay vì vội vã đi vào phòng thay đồ như những lần khác trong chuỗi ngày khổ ải.

Mourinho cố dành những lời nhẹ nhàng. “Trận đấu của Vinicius ở mức rất chấp nhận được. Không xuất sắc, nhưng cả đội cũng đâu chơi xuất sắc. Cậu ấy thể hiện ở cùng mức độ ấy”.

Mourinho đang cố gắng “trị liệu” cho Vinicius. Ảnh: RMCF

“Người đặc biệt” cũng giải thích rằng việc Vinicius đá chính không phải nguyên nhân khiến Diomande chuyển sang cánh đối diện.

“Diomande đến đây để chơi ở cả hai cánh, chứ không chỉ một bên. Trái hay phải đều như nhau với cậu ấy, không có gì thay đổi”, ông nhấn mạnh.

Vinicius kết thúc trận đấu với 3 cú sút, không lần nào trúng đích, cùng một nỗ lực rê bóng qua người bất thành. Trước đó, anh trải qua 2 trận Champions League liên tiếp - gặp Roma và Leipzig - mà thậm chí không thử đột phá lần nào.

Những con số ấy khiến tuyển thủ Brazil vẫn nằm nguyên trên chiếc ghế trị liệu. “Với cậu ấy, đến lúc này, tôi dùng 80% mềm mỏng và 20% cứng rắn”, Mourinho mỉm cười trả lời khi được hỏi về cách ứng xử với học trò.

“AEK là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể có một trận đấu hoàn hảo”, Mourinho nhận xét chung. “Trong tất cả những trận của họ mà chúng tôi phân tích, không trận nào đạt đến gần trình độ hôm nay. Nhưng chúng tôi biết cách phản ứng và thể hiện bản lĩnh khi bị dẫn 1-0 rồi 2-1”.

Với 12 điểm giành được, ông xem như Real Madrid đã chắc suất dự vòng play-off, đồng thời tính toán đội cần thêm 6 hoặc 7 điểm để đứng trong nhóm 8 đội đầu bảng, qua đó tránh phải đá thêm một play-off.

Jose Mourinho cũng bó tay

Phía trước, “Los Blancos” còn gặp PSV trên sân nhà, Arsenal trên sân khách, LASK trên sân nhà và Shakhtar trên sân khách.

Nhà cầm quân 63 một lần nữa xếp cả 4 ngôi sao tấn công giá trị nhất của mình - Jude Bellingham, Diomande, Vinicius và Kylian Mbappe - đá chính, giống trận gặp Roma.

Nỗi thất vọng của Vinicius tại Athens. Ảnh: AS

Tuy nhiên, trận đấu ở Athens có một khác biệt: ông sử dụng cặp tiền vệ kết hợp giữa sức mạnh và kỹ thuật là Camavinga và Bernardo Silva, như những trận gần đây, thay cho bộ đôi thiên về cơ bắp Tchouameni - Valverde từng được bố trí trên đất Italia.

Arda Guler và tiền vệ trụ người Pháp đều không có tên trong danh sách đăng ký để tránh bị quá tải. Dù vậy, ông kết thúc trận đấu với Valverde và Camavinga ở tuyến giữa.

Chuyến làm khách tại Hy Lạp, nằm giữa hai trận ở Santander và Mestalla, cũng buộc Jose Mourinho đưa ra những quyết định hướng đến cuộc đối đầu trên sân Valencia vào thứ Bảy, thể hiện qua việc xoay tua đội hình xuất phát.

Mourinho tiết lộ Huijsen, Konate, Tchouameni và Arda Guler sẽ đá chính ở Mestalla (3h ngày 8/11). Real Madrid lại lật qua một tờ lịch. Với Vinicius, trận đấu này vẫn chưa giúp anh thoát khỏi hố sâu.

Vinicius đã không ghi bàn trong 70 ngày liên tiếp. Anh trải qua 6 trận liên tiếp mà không lập công hay kiến tạo, điều không diễn ra kể từ mùa giải 2022/23.

Không thể thi đấu với “Bầy dơi”, Vinicius phải “ngồi chơi xơi nước” nhìn đồng đội tranh ngôi đầu bảng La Liga. Cho đến khi trở lại vào ngày 21/11, anh có lẽ đang hy vọng tìm lại sự thoải mái trong vòng tay người cha Carlo Ancelotti, khi Brazil sang Singapore đá giao hữu với Nhật Bản (14/11) và chủ nhà (17/11).