Với chiến thắng trước AEK Athens ở phút bù giờ tại Champions League, Real Madrid có 15 bàn từ phút 75 trở đi, thành tích mà không đội bóng châu Âu nào sánh được.

Real Madrid bứt tốc cuối trận

“Khi bắt đầu kiếm được điểm ở phút cuối, có lẽ đó là dấu hiệu của điều gì đó”, Jose Mourinho nhận định ngay trong ngày mở màn mùa giải La Liga, sau khi Real Madrid thắng Espanyol nhờ bàn thắng ở phút 90 của Carlos Espi.

Cú ra chân uy lực của Valverde vào lưới AEK. Ảnh: RMCF

Liệu đó có phải điềm báo cho một mùa giải thành công của Madrid hay không thì còn phải chờ. Nhưng sau 3 tháng thi đấu đầu tiên, chưa đội nào ở bóng đá châu Âu ghi bàn hiệu quả hơn họ vào cuối trận.

Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, không đội nào ghi nhiều bàn hơn Real Madrid từ phút 75 trở đi. Trong 41 bàn trên mọi đấu trường, “Los Blancos” có 15 bàn ở giai đoạn này. Họ đứng trên Barcelona, Inter và Leipzig (cùng 13 bàn), cũng như PSG (11 bàn).

Với Real Madrid, quãng thời gian hiệu quả nhất bắt đầu khi đồng hồ vượt qua phút 75. CLB ghi hơn 1/3 tổng số bàn thắng ở giai đoạn này (36%), tỷ lệ cao nhất trong 6 mùa giải gần đây, kể từ khi đội bóng bắt đầu chuỗi ngược dòng khó tin ở cúp châu Âu.

Trong quãng thời gian ấy, chỉ mùa 2021/22 đến gần con số hiện tại, với 34,5%. Đó là mùa Real Madrid lần lượt lật ngược thế cờ trước PSG, Chelsea và Man City.

Giá trị lớn nhất của những bàn thắng muộn là chúng đem về 5 trong 13 chiến thắng của CLB Hoàng gia mùa này. Tại Athens, Kylian Mbappe gỡ hòa ở phút 78 trước khi Fede Valverde tung cú sút như búa bổ định đoạt trận đấu trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng trước AEK nối tiếp những lần Real Madrid hạ Espanyol tại Cornella (2-1), Elche (3-2), Roma (4-3, với 3 bàn trong 7 phút) và Siêu kinh điển với Barca tại Camp Nou (2-1).

Mbappe với khoảnh khắc ấn định chiến thắng Siêu kinh điển. Ảnh: AS

Nếu thiếu sự sắc bén cuối trận, Madrid sẽ có ít hơn 6 điểm ở La Liga và chừng ấy điểm tại Champions League. Real thậm chí còn có thể kiếm thêm điểm nếu Mbappe sút thành công quả phạt đền ở phút bù giờ trong trận thua Betis 0-1 tại La Cartuja.

Dấu ấn Mourinho

Phần lớn những bàn thắng ấy đến từ các cầu thủ ít được đá chính hoặc vào sân từ ghế dự bị. Carlos Espi là ví dụ rõ nhất. Cả 3 bàn của anh, trước Espanyol, Elche và Roma, đều đến trong giai đoạn cuối trận và đều mang về điểm cho Madrid.

Cựu tiền đạo Levante làm được điều đó dù tổng thời gian thi đấu từ đầu mùa chưa đến tròn 1 tiếng đồng hồ. Endrick, mới đá chính 1 lần, cũng ghi bàn duy nhất của mình trong quãng này, còn Antonio Rudiger có 2 bàn.

Chính ba cầu thủ ấy đã giúp Real Madrid có màn rượt đuổi điên rồ để lật ngược tỷ số từ 1-3 thành 4-3 trên sân Olimpico của Roma, từ phút 83 đến phút 90.

Đó là màn ngược dòng ấn tượng nhất trong chuỗi trận Madrid ghi bàn muộn mùa này. Đêm thứ Tư tại sân Santa Sofia của AEK, hai người ra đòn là Mbappe, tác giả bàn quyết định ở Camp Nou, và Valverde - người hôm ấy xuất phát từ ghế dự bị.

Carlos Espi rất hiệu quả khi vào sân từ ghế dự bị, trung vệ Rudiger cũng có 2 bàn muộn trên hai mặt trận. Ảnh: RMCF

“Hẳn nhiều HLV nhìn vào những cầu thủ tôi có trên ghế dự bị mà phát thèm. Đội hình này có chất lượng rất cao”, Mourinho nói sau trận đấu ở Athens.

Mourinho thường nhắc đến chiều sâu đội hình, và việc các cầu thủ lần lượt bình phục chấn thương cũng giúp ông có thêm phương án.

Tại Athens, ngay sau khi AEK nâng tỷ số lên 2-1, Mourinho định thay ba người, trong đó có Trent Alexander-Arnold. Nhưng Mbappe gỡ hòa gần như ngay lập tức, nên hậu vệ người Anh tiếp tục ngồi dự bị. Chỉ Brahim Diaz và Alvaro Carreras được tung vào sân.

AEK bước vào trận đấu với không ít lo lắng. Họ hiểu cường độ của Champions League và sức lực phải bỏ ra ở giải đấu này khiến việc xoay xở với lịch thi đấu thêm khó khăn. Đội bóng Hy Lạp đã thua 4 trong 5 trận gần nhất.

Dù vậy, họ chơi đầy nỗ lực và buộc Real Madrid phải trông đến những phút cuối mới giành được chiến thắng mà nhiều người tưởng đã nằm sẵn trong tay.