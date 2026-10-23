Sự kiện mang đến góc nhìn về xu hướng Cloud và AI, cùng kinh nghiệm thực tế từ LadiPage và AICycle trong tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất và xây dựng hạ tầng linh hoạt phục vụ tăng trưởng doanh nghiệp.

Akamai Cloud Day 2026 – Tăng trưởng không giới hạn: Nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngày 8/10, Jupitek phối hợp cùng Akamai Technologies tổ chức Akamai Cloud Day 2026 tại Hà Nội, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Thông qua các bài chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, sự kiện làm rõ vai trò của Cloud trong phát triển ứng dụng AI, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Jupitek và Akamai Cloud: Kết nối công nghệ với nhu cầu doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Thanh Gươm, Tổng Giám đốc Jupitek, chia sẻ định hướng đưa giải pháp Cloud đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam. Với vai trò Akamai Premier Distributor tại Việt Nam trong mảng Akamai Cloud, Jupitek kết nối năng lực hạ tầng toàn cầu với nhu cầu thị trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn, triển khai và tối ưu hạ tầng.

Ông Vũ Thanh Gươm, Tổng Giám đốc Công ty CP Giải pháp Jupitek, chia sẻ về cột mốc Jupitek trở thành Akamai Premier Distributor tại Việt Nam.

Jupitek cũng mở rộng mạng lưới đại lý phân phối, tạo cơ hội hợp tác cho các đối tác công nghệ và đơn vị cung cấp giải pháp. Chương trình phát triển đối tác mang đến cơ hội tiếp cận chính sách hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, tài liệu bán hàng $và phối hợp triển khai hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường.

Sự hợp tác giữa Jupitek và Akamai mở rộng khả năng tiếp cận Cloud, giúp doanh nghiệp Việt xây dựng hạ tầng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và định hướng ứng dụng AI, đồng thời phát triển hệ sinh thái đối tác.

Cloud và AI qua góc nhìn chuyên gia: Đặt đúng workload, tối ưu toàn bộ hệ thống

Ông Thịnh Bùi, chuyên gia Kinh doanh và Chiến lược Thị trường Điện toán đám mây tại Akamai, chia sẻ về xu hướng chuyển dịch từ mạng phân phối nội dung (CDN) và bảo mật sang điện toán đám mây (Cloud Computing), hướng tới phát triển hạ tầng phân tán phục vụ các dịch vụ số.

“Không phải mọi ứng dụng và tác vụ đều cần chuyển lên một nền tảng đám mây duy nhất. Điều quan trọng là lựa chọn môi trường triển khai phù hợp với yêu cầu về hiệu năng, độ trễ, bảo mật và khả năng mở rộng. Việc kết hợp điện toán đám mây, mạng phân phối nội dung và giải pháp bảo mật sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng kiến trúc linh hoạt, tạo điều kiện ứng dụng AI và phát triển dịch vụ số”, ông Thịnh Bùi nhấn mạnh.

Ông Thịnh Bùi, Chuyên gia Kinh doanh và Chiến lược Thị trường Điện toán đám mây tại Akamai, chia sẻ về sự phát triển của Cloud và Akamai Cloud.

Với các ứng dụng AI cần suy luận theo thời gian thực, việc đưa năng lực xử lý và dữ liệu đến gần người dùng có thể cải thiện tốc độ phản hồi và hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp cần lựa chọn môi trường phù hợp cho từng workload, thay vì chỉ tập trung vào nhà cung cấp Cloud.

Theo góc nhìn này, Multi-cloud và kiến trúc hạ tầng phân tán giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong phân bổ tài nguyên, kiểm soát chi phí và giảm sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp chuẩn bị hạ tầng cho các ứng dụng AI Agent, dịch vụ tương tác thời gian thực và nhu cầu mở rộng thị trường.

LadiPage và AICycle: Hai bài toán thực tế về ứng dụng hạ tầng Akamai Cloud

Tại sự kiện, LadiPage và AICycle đã mang đến hai góc nhìn thực tế về cách lựa chọn và tối ưu hạ tầng Cloud theo nhu cầu vận hành.

Với hơn 760.000 người dùng và hơn 10 tỷ yêu cầu mỗi tháng, LadiPage kết hợp AWS và Akamai Cloud theo mô hình Multi-cloud nhằm tối ưu chi phí truyền tải dữ liệu, cải thiện tốc độ truy cập tại Việt Nam và tăng khả năng duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố. Ông Trung Đoàn, Co-founder & CEO của LadiPage Việt Nam chia sẻ: “Trong kỷ nguyên AI, tạo ra một landing page hay website chỉ mất vài phút, nhưng phục vụ người dùng nhanh và ổn định mới là lợi thế thực sự. Đó là lý do LadiPage đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng multi-cloud và edge cloud.”

Ông Trung Đoàn, đại diện LadiPage chia sẻ kinh nghiệm triển khai Multi-Cloud

Trong khi đó, AICycle lựa chọn mô hình Hybrid Cloud, duy trì dữ liệu cốt lõi trên AWS và chuyển các tác vụ cần nhiều tài nguyên tính toán, đặc biệt là GPU, sang Akamai Cloud. Quá trình chuyển đổi chỉ trong hai tuần, không gây gián đoạn dịch vụ, giúp giảm hơn 50% chi phí hạ tầng hằng tháng và đưa độ trễ từ khoảng 200 ms xuống dưới 40 ms.

Hai bài toán thực tế cho thấy doanh nghiệp không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hạ tầng hiện có. Việc kết hợp các nền tảng theo đặc thù workload giúp cân bằng giữa chi phí, hiệu năng và yêu cầu vận hành.

Kết nối hệ sinh thái, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt

Akamai Cloud Day 2026 mở ra không gian trao đổi giữa chuyên gia công nghệ, đối tác và doanh nghiệp về những thách thức trong phát triển Cloud và ứng dụng AI.

Kết hợp năng lực hạ tầng toàn cầu của Akamai với vai trò tư vấn, hỗ trợ triển khai của Jupitek, doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội tiếp cận giải pháp Cloud linh hoạt, tối ưu hạ tầng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên nền tảng số.

(Nguồn: Công ty Cổ phần giải pháp Jupitek)