Kafi vinh dự nhận hai giải thưởng tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) - Vietnam 2025

Hành trình bứt phá - từ khát vọng đến hiện thực

Ba năm trước, Kafi bắt đầu hành trình tái cấu trúc với một khát vọng rõ ràng: xây dựng nền tảng đầu tư thông minh, minh bạch và phát triển tài sản bền vững cho nhà đầu tư Việt. Từ khát vọng đó, doanh nghiệp không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, nâng tầm dịch vụ và đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Kết quả là chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Kafi ghi nhận tổng tài sản đạt 24.000 tỷ đồng - lọt Top 10 công ty chứng khoán có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam, doanh thu tăng hơn 200%, đạt 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, tăng 190%; hơn 180.000 nhà đầu tư mới tin tưởng lựa chọn Kafi làm “người đồng hành” tài chính.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trịnh Thanh Cần - Tổng Giám đốc Chứng khoán Kafi chia sẻ: "Đây là niềm tự hào to lớn, không chỉ cho riêng Kafi, mà còn cho những doanh nghiệp Việt Nam đang khẳng định vị thế mới trên bản đồ khu vực. Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp xuất sắc không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn bằng khả năng thích ứng, sáng tạo và đóng góp thực chất cho thị trường".

Ông Trịnh Thanh Cần phát biểu tại lễ trao giải

Ba chiến lược then chốt kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong phần phỏng vấn cùng APEA 2025, ông Trịnh Thanh Cần đã chia sẻ ba chiến lược trọng tâm giúp Kafi duy trì tốc độ phát triển mạnh mẽ và bền vững:

Lấy khách hàng làm trung tâm ("Customer First")

Kafi tập trung lắng nghe và thiết kế sản phẩm đúng nhu cầu của từng nhóm nhà đầu tư. Sản phẩm Margin Zero là một trong những giải pháp giao dịch không lãi vay giúp nhà đầu tư F0 tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có thêm sản phẩm giải pháp đầu tư trái phiếu chuyên biệt - kênh đầu tư cho khách hàng ưu tiên dòng tiền ổn định.

Đổi mới công nghệ và số hóa toàn diện

Kafi đầu tư mạnh vào nền tảng giao dịch số và hệ sinh thái đầu tư thông minh với trợ lý đầu tư KAI - ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp người dùng chủ động kiểm soát danh mục và tối ưu hiệu quả đầu tư. Mỗi tính năng mới trên app Kafi đều được thiết kế xoay quanh triết lý: "Hiểu - kiểm soát - và phát triển tài sản dễ dàng hơn mỗi ngày."

Phát triển bền vững và hội nhập khu vực

Kafi định hướng trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu khu vực, minh bạch và chuẩn mực quốc tế. Doanh nghiệp đang triển khai niêm yết cổ phiếu trên UpCOM trong năm 2025, hướng đến IPO trên HoSE vào 2026 - một bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập châu Á.

Theo đại diện doanh nghiệp, giải thưởng kép từ APEA 2025 không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể Kafi, mà còn là nguồn cảm hứng cho hành trình tiếp theo - nơi mỗi bước tiến đều hướng đến một thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại và hội nhập quốc tế. Kafi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư Việt Nam, lan tỏa niềm tin, tri thức và cảm hứng tích cực trên hành trình chinh phục tự do tài chính.

(Nguồn: Chứng khoán Kafi)