Dù đang là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trên thị trường với mức lên tới 7,3%/năm, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) bất ngờ giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 18-36 tháng với mức giảm 0,5%/năm.
Theo biểu lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ vừa được PGBank cập nhật, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng đồng loạt giảm từ 7,3% xuống còn 6,8%/năm.
Lãi suất các kỳ hạn còn lại được PGBank giữ nguyên: kỳ hạn 1-3 tuần là 0,2%/năm; kỳ hạn 1-5 tháng được niêm yết tại mức cao nhất theo quy định là 4,75%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-9 tháng tại PGBank là 7,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12-13 tháng giữ ở mức 7,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại PGBank sau khi nhà băng này giảm lãi suất kỳ hạn 18-36 tháng.
Theo biểu lãi suất tiết kiệm trả lãi hằng tháng của PGBank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18-36 tháng cũng được điều chỉnh giảm.
Theo đó, lãi suất kỳ hạn 18 tháng giảm 0,4%/năm, xuống còn 6,49%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,44%/năm, còn 6,39%/năm; kỳ hạn 36 tháng giảm 0,42%/năm, xuống còn 6,2%/năm.
Cũng với lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng lĩnh lãi hằng tháng, lãi suất các kỳ hạn còn lại không thay đổi. Kỳ hạn 2 tháng có lãi suất là 4,74%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,73%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,94%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,97%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 6,95%/năm.
Mặc dù giảm lãi suất nhưng PGBank vẫn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động, nhất là đối với kỳ hạn 6-12 tháng.
Trước đó, PGBank có 3 lần tăng lãi suất liên tiếp trong tháng 12/2025, với mức tăng cao nhất lên tới 2,2%/năm.
Với việc vừa điều chỉnh giảm lãi suất, PGBank là ngân hàng thứ hai giảm lãi suất huy động trong tháng 1, cùng với ACB (giảm lãi suất kỳ hạn 3 tháng). Ngược lại, loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động gồm VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank và MBV.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/1/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3
|3,5
|5
|5
|5,3
|5,3
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,3
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETCOMBANK
|2,1
|2,4
|3,5
|3,5
|5,2
|5,2
|ABBANK
|4
|4,2
|6,5
|6,5
|6,5
|6,5
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,4
|5,1
|5,7
|5,45
|LPBANK
|4,5
|4,75
|6,2
|6,3
|6,3
|6,3
|MB
|4,5
|4,65
|5,3
|5,3
|5,55
|5,7
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|5,3
|5,5
|5,8
|6
|SAIGONBANK
|4,1
|4,3
|5,2
|5,3
|5,8
|6,1
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|6,85
|5,85
|6,95
|5,95
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,1
|5,3
|5,5
|5,7
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,3
|5,3
|6,5
|5,5
|VIET A BANK
|4,3
|4,5
|5,4
|5,4
|5,7
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2