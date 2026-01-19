Dù đang là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trên thị trường với mức lên tới 7,3%/năm, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) bất ngờ giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 18-36 tháng với mức giảm 0,5%/năm.

Theo biểu lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ vừa được PGBank cập nhật, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng đồng loạt giảm từ 7,3% xuống còn 6,8%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn còn lại được PGBank giữ nguyên: kỳ hạn 1-3 tuần là 0,2%/năm; kỳ hạn 1-5 tháng được niêm yết tại mức cao nhất theo quy định là 4,75%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-9 tháng tại PGBank là 7,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12-13 tháng giữ ở mức 7,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại PGBank sau khi nhà băng này giảm lãi suất kỳ hạn 18-36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trả lãi hằng tháng của PGBank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18-36 tháng cũng được điều chỉnh giảm.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 18 tháng giảm 0,4%/năm, xuống còn 6,49%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,44%/năm, còn 6,39%/năm; kỳ hạn 36 tháng giảm 0,42%/năm, xuống còn 6,2%/năm.

Cũng với lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng lĩnh lãi hằng tháng, lãi suất các kỳ hạn còn lại không thay đổi. Kỳ hạn 2 tháng có lãi suất là 4,74%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,73%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,94%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,97%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 6,95%/năm.

Mặc dù giảm lãi suất nhưng PGBank vẫn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động, nhất là đối với kỳ hạn 6-12 tháng.

Trước đó, PGBank có 3 lần tăng lãi suất liên tiếp trong tháng 12/2025, với mức tăng cao nhất lên tới 2,2%/năm.

Với việc vừa điều chỉnh giảm lãi suất, PGBank là ngân hàng thứ hai giảm lãi suất huy động trong tháng 1, cùng với ACB (giảm lãi suất kỳ hạn 3 tháng). Ngược lại, loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động gồm VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank và MBV.