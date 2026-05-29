HLV người Tây Ban Nha vừa khép lại một thập kỷ huấn luyện Man "xanh" sau trận đấu gặp Atson Villa, với 20 danh hiệu lớn nhỏ làm đầy bộ sưu tập.

Trò chuyện thân mật cùng bạn bè, Pep đang cân nhắc các lựa chọn, nhưng ông xác nhận muốn nhắm đến vị trí thuyền trưởng tuyển Anh.

Phóng viên Jack Gaughan nói trên Sky Sports: "Tôi không nghĩ Pep sẽ tiếp tục làm HLV ở cấp CLB, dù ông ấy có xu hướng thay đổi ý kiến ​nhanh chóng.

Chiến lược gia 55 tuổi đã nói với bạn bè rằng, ông muốn huấn luyện đội tuyển Anh. Bởi vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì đó là tin tức đáng chú ý."

Nhiều ý kiến tranh luận, Guardiola nên thử sức tại World Cup, bởi ông đã tạo dựng sự nghiệp huấn luyện quá thành công và đầy ắp danh hiệu ở cấp CLB.

Pep cùng Man City chinh phục 6 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 3 lần vô địch La Liga và Bundesliga cùng Barcelona, Bayern Munich.

Tuy vậy, Pep Guardiola chưa từng có kinh nghiệm chỉ đạo các trận tại cấp độ quốc tế, trong các sân khấu lớn như Euro hay World Cup.

Ông sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, bởi người đồng nghiệp Thomas Tuchel vừa ký hợp đồng mới với Tam sư cho đến hết Euro 2028.