Phải chờ đến ngày cuối cùng của mùa giải, Liverpool mới chính thức giành vé dự Champions League nhờ trận hòa Brentford 1-1. Kết quả đáng thất vọng ấy khiến HLV Arne Slot phải trả giá.

Lãnh đạo đội chủ sân Anfield vừa họp đánh giá cuối mùa và ra quyết định cứng rắn, sa thải chiến lược gia Hà Lan vì đội bóng sa sút nghiêm trọng ở mùa giải 2025/26.

Arne Slot bay ghế sau hơn 1 năm dẫn dắt Liverpool - Ảnh: SunSport

Thông báo chính thức từ Liverpool: "Đây là quyết định vô cùng khó khăn đối với CLB. Những đóng góp của Arne dành cho Liverpool rất lớn và có ý nghĩa sâu sắc.

Sau quá trình đánh giá toàn diện, chúng tôi đi đến thống nhất, đội bóng cần thay đổi để tiếp tục tiến về phía trước. Cần nhấn mạnh, đây không phải là quyết định được đưa ra dễ dàng.

Chúng tôi ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với Arne, người sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử CLB, khi giúp Liverpool giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20.

Chúng tôi chúc Arne những điều tốt đẹp trong chặng đường huấn luyện tiếp theo và tin rằng, ông sẽ gặt hái thành công."

Về phần mình, Arne Slot gửi đi thông điệp ngay sau khi bị sa thải: "Đó là hành trình tuyệt vời cùng Liverpool. Tôi vô cùng biết ơn vì chúng ta đã giành chức vô địch Premier League 2024/25."

Andoni Iraola là ứng viên số 1 thay Arne Slot - Ảnh: Alamy

Đáng chú ý, Liverpool sa thải Arne Slot chỉ vài tuần sau khi Mohamed Salah công khai chỉ trích nhà cầm quân Hà Lan.

Hiện HLV Andoni Iraola được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng tại Anfield. Ông vừa khép lại hành trình đáng tự hào cùng Bournemouth.

Nhà cầm quân 43 tuổi tạo nên dấu ấn lớn, giúp Bournemouth lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự cúp châu Âu.