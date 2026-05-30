Chàng tuyển thủ Anh rời sân St James Park sau 3 năm rưỡi gắn bó với Newcastle. Bến đỗ mới của Anthony Gordon là sân Nou Camp.

Dù nhận nhiều sự quan tâm từ Bayern Munich hay Arsenal, Gordon quyết định chọn bến đỗ mới Barcelona, sau khi hai CLB thống nhất mức phí 70 triệu bảng Anh.

Gordon trong buổi lễ ra mắt Barcelona - Ảnh: FCB

Hôm thứ năm vừa qua, cầu thủ 25 tuổi đã đáp chuyến bay đến Tây Ban Nha để tiến hành thủ tục kiểm tra y tế, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm.

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt, Gordon nói: "Được chơi cho Barcelona có ý nghĩa quan trọng với tôi. Đó là giấc mơ ở đội bóng lớn nhất hành tinh. Tôi biết điều đó sẽ đi kèm với trách nhiệm.

Bản thân sẵn sàng đón nhận thử thách. Khoác chiếc áo này mang trọng trách lớn, nhưng tôi sẵn sàng.

Tôi đã nói chuyện với HLV Hansi Flick. Ông ấy là nhà quản lý tài ba. Những gì Hansi làm cho Barcelona hết sức ấn tượng.

Được chơi bóng cùng Lamine Yamal và các cầu thủ khác thật sự tuyệt vời. Họ đều là những cầu thủ giỏi và tôi đã chứng kiến điều đó ở đấu trường Champions League.

Hợp đồng của Gordon với Barca có thời hạn đến năm 2031 - Ảnh: FCB

Giành được bất cứ danh hiệu nào với Barca đều đặc biệt. Tôi muốn chinh phục mọi danh hiệu, nhưng Champions League chính là mong ước lớn nhất."

Anthony Gordon ngồi dự bị và không được sử dụng trong bốn trận đấu cuối mùa của Newcastle, giữa những đồn đoán về tương lai.

Bayern cũng đạt được thỏa thuận cá nhân với Gordon. Tuy nhiên, Barca đi trước một bước khi đồng ý mức phí chuyển nhượng với Newcastle trong thương vụ trên.