5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tiếp tục theo đuổi định hướng kinh doanh gắn với phát triển bền vững và các hoạt động đóng góp cho cộng đồng.

Tổng Giám đốc Chứng khoán KB Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu truyền cảm hứng 2026

Ngày 15/10, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) được vinh danh tại hạng mục “Thương hiệu truyền cảm hứng” trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) 2026. Đây là năm thứ hai liên tiếp KBSV nhận danh hiệu này, sau ba năm được trao giải “Doanh nghiệp xuất sắc”, đánh dấu 5 năm liên tiếp doanh nghiệp được vinh danh tại APEA.

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của KBSV trong phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và gắn kết trách nhiệm doanh nghiệp với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Park Kang Hyun, Tổng Giám đốc Chứng khoán KB Việt Nam, chia sẻ: “Trong gần một thập kỷ đồng hành cùng thị trường Việt Nam, bên cạnh những con số tăng trưởng, điều chúng tôi trân trọng nhất là sự gắn kết và niềm tin đã xây dựng được với khách hàng, cộng đồng”.

Theo ông Park Kang Hyun, giá trị của một thương hiệu tài chính không chỉ thể hiện ở quy mô vốn mà còn ở khả năng tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội. Giải thưởng là động lực để KBSV tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cho giáo dục và đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam.

Cũng trong tháng 10/2026, KBSV và công ty mẹ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục tại Việt Nam, nổi bật là dự án “Lớp học cầu vồng” và hợp tác dài hạn với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Những hoạt động này thể hiện định hướng gắn phát triển doanh nghiệp với đầu tư cho thế hệ tương lai, phù hợp thông điệp “Đi lên cùng Việt Nam” mà KBSV theo đuổi.

Niềm vui của các em học sinh Trường THCS Lạc Viên trước không gian học tập mới từ dự án "Lớp học Cầu Vồng”

Nối dài hành trình cải thiện môi trường học tập cho thanh thiếu niên, dự án 'Lớp học Cầu Vồng' năm nay ghi dấu ấn tại ba điểm trường ở Hải Phòng (THCS Lạc Viên, THCS An Đà và Tiểu học Trần Quốc Toản) với gói tài trợ hơn 1,7 tỷ đồng. Công trình mang đến diện mạo mới thông qua 03 phòng trải nghiệm khoa học – công nghệ hiện đại (mô hình STEAM), 03 phòng tư vấn tâm lý học đường và 01 thư viện ngoài trời; qua đó khẳng định sự chăm sóc toàn diện của KBSV và Tập đoàn dành cho học sinh Việt Nam – từ khơi mở tri thức, nuôi dưỡng đam mê khoa học đến chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc trọn vẹn.

Bên cạnh việc ươm mầm tri thức ở bậc phổ thông, hành trình đồng hành cùng giáo dục của Tập đoàn Tài chính KB và Chứng khoán KB Việt Nam tiếp tục được nối dài tới môi trường đại học. Cũng trong tháng 10, KBS đã trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, lan tỏa tinh thần đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình phát triển tri thức và năng lực.

Với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng, KBSV đã trao học bổng dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn Tài chính KB đối với giáo dục, đồng thời tiếp nối định hướng phát triển bền vững mà KBSV theo đuổi tại Việt Nam, góp phần đưa những giá trị tích cực tới cộng đồng và tiếp sức cho thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, xây dựng tương lai.

KBSV trao học bổng, tiếp sức sinh viên Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN trên hành trình chinh phục tri thức

Hành trình 5 năm liên tiếp tại APEA là câu chuyện về sự bền bỉ. Một "Thương hiệu truyền cảm hứng" thực thụ không chỉ được ghi nhận trên sân khấu vinh danh, mà hiện hữu rõ ràng nơi những lớp học khang trang, không gian thư viện mở và cánh cửa nghề nghiệp rộng mở cho thế hệ trẻ. Với điểm tựa vững chắc từ Tập đoàn Tài chính KB, KBSV đang từng bước khẳng định vai trò người đồng hành tin cậy trên hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng.

Bích Đào