Giải thưởng dành cho hai sản phẩm thuộc đô thị biển Libera Nha Trang, trong đó Paramount Signature được trao giải “Best Coastal Branded Residential Development”;” (Khu dân cư hàng hiệu ven biển tốt nhất); La Tiên Villa được xướng tên ở hạng mục “Best Housing Architectural Design”. (KH chú thích tên tiếng Việt) ” (Thiết kế kiến trúc căn hộ tốt nhất).

Đô thị biển đẳng cấp quốc tế Libera Nha Trang. Ảnh phối cảnh

Đây là hai trong số những hạng mục tiêu biểu của PropertyGuru Vietnam Property Awards, giải thưởng thuộc hệ thống Asia Property Awards do PropertyGuru Group tổ chức. Giải thưởng không chỉ xét đến quy mô hay hình thức của một dự án, mà tập trung vào những yếu tố cốt lõi như tính bền vững, trải nghiệm sống thực tế, khả năng vận hành lâu dài và giá trị xã hội mà dự án mang lại. Đây là những tiêu chí được xây dựng nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng toàn diện và có trách nhiệm.

Theo đó, hội đồng giám khảo (gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, tài chính và phát triển dự án) đánh giá các đề cử với tư duy phản biện, tìm kiếm những dự án có khả năng trở thành hình mẫu - không chỉ về mặt thiết kế hay tiện ích, mà còn ở mức độ đóng góp cho cộng đồng và khả năng thích ứng với bối cảnh thị trường đang thay đổi. Từ đó góp phần xây dựng những chuẩn mực mới cho ngành bất động Việt Nam.

La Tiên Villa được xướng tên ở hạng mục “Best Housing Architectural Design”

Điển hình như tại hạng mục “Best Housing Architectural Design”, ban giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí về thiết kế tổng thể bao gồm tính thẩm mỹ, tính đa dạng, khả năng tiếp cận, đổi mới thiết kế, lựa chọn vật liệu, tuổi thọ và tác động môi

trường của dự án.

Với concept “Lost in Nature” lấy cảm hứng từ vật liệu terracotta mộc mạc, La Tiên Villa tạo nên những “ngôi nhà biết thở” được bao bọc bởi 2 triệu cây xanh, trong đó có hàng chục cây baobap khổng lồ và 13.000m² mặt nước cùng mật độ xây dựng chỉ 19,52%. Toàn bộ hệ tiện ích tại La Tiên Villa đều nằm trọn trong vòng tay thiên nhiên, nơi ánh sáng, gió biển và không khí trong lành luôn hiện hữu, mở ra một không gian sống đủ sôi động để hòa nhịp đô thị, tận hưởng tiện nghi nhưng vẫn trọn vẹn riêng tư.

La Tiên Villa tạo nên những “ngôi nhà biết thở” được bao bọc bởi 2 triệu cây xanh. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Đặc biệt, đây cũng là mô hình “compound” khép kín với 100% các căn villa sở hữu 2 mặt tiền trước rộng sau thoáng với 6 loại hình sản phẩm, 8 layout điển hình và 6 phong cách kiến trúc mặt ngoài riêng biệt được chạm khắc bởi những tên tuổi tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Các sản phẩm sẽ được bàn giao đầy đủ nội thất Home Living từ Phòng khách - Bếp - Vườn - Hồ bơi với điểm nhấn là phong cách Modern Wabi Sabi, tôn vinh sự đơn giản tinh tế, sang trọng nhưng vẫn gần gũi thân thuộc hài hòa giữa nhịp thở thiên nhiên.

Trước đó, La Tiên Villa cũng được tờ Travel + Leisure Southeast Asia (T+L SEA) đánh giá là dự án tiên phong giới thiệu triết lý sống ven biển hoàn toàn mới, hòa quyện tinh hoa văn hóa Việt với chuẩn mực quốc tế.

Paramount Signature ghi dấu tại hạng mục “Best Coastal Branded Residential Development”

Trong khi đó, Paramount Signature ghi dấu tại hạng mục “Best Coastal Branded Residential Development” là dòng sản phẩm tháp căn hộ biển chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế được vận hành bởi Meliá Hotels International. Mỗi căn hộ tại đây đều là một tác phẩm nghệ thuật sống động khi sở hữu tầm nhìn 100% hướng biển, ôm trọn vẻ đẹp của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, bàn giao nội thất chuẩn quốc tế, cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp như Sky Lounge, hồ bơi vô cực, Gym & Spa, Grand Ballroom, All-day Dining…

Paramount Signature là dòng sản phẩm tháp căn hộ biển chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế được vận hành bởi Meliá Hotels International. Ảnh phối cảnh

Lấy cảm hứng từ “hơi thở đại dương”, Paramount Signature tôn vinh phong cách sống sang trọng, tinh tế và sâu lắng, hòa quyện nghệ thuật chế tác thủ công cùng dấu ấn thương hiệu quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Hải Tâm - Tổng Giám đốc KDI Holdings nhấn mạnh: “Giải thưởng hôm nay là nguồn động lực to lớn để KDI Holdings tiếp tục theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những sản phẩm độc đáo, khác biệt, giao hòa giữa đẳng cấp quốc tế và bản sắc văn hóa, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và vị thế bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực.”

Với hai sản phẩm tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025, KDI Holdings tiếp tục khẳng định năng lực phát triển, tầm nhìn bền vững và uy tín thương hiệu trong địa hạt bất động sản, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp, nơi thương hiệu Việt không chỉ theo đuổi giá trị thương mại mà còn kiến tạo chuẩn sống mang đậm dấu ấn văn hóa và bản sắc truyền thống.

(Nguồn: KDI Holdings)