Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h15 sáng 7/9, đúng dịp Lễ Lao động tại Mỹ. Người dân sống gần đại lý Tesla ở Corte Madera cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi phát hiện lửa bùng lên tại khu vực đỗ xe phía sau đại lý.

Một số người đã gọi điện báo lực lượng khẩn cấp sau khi chứng kiến một chiếc ô tô điện Tesla bốc cháy. Nhân chứng Obduleo Ortintes cho biết ông nghe thấy một tiếng nổ lớn ngay trước khi ngọn lửa xuất hiện.

Ngọn lửa bao trùm bãi đỗ xe của một đại lý ô tô điện.

Adam Cherier, một cư dân sống trong khu vực có thể nhìn xuống bãi đỗ xe, kể lại rằng ông nhìn thấy ánh lửa qua cửa sổ căn hộ. Khi ngọn lửa nhanh chóng lan giữa các phương tiện, nhiều mảnh kính vỡ cũng được nhìn thấy tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt và khống chế ngọn lửa trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên, ít nhất 4 chiếc Tesla bị ảnh hưởng, trong đó có phương tiện được cho là hư hỏng nghiêm trọng.

Ít nhất 4 chiếc Tesla bị ảnh hưởng.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các điều tra viên phòng cháy chữa cháy quay lại hiện trường để xác định điểm phát lửa. Cảnh sát đồng thời kiểm tra camera an ninh xung quanh đại lý và làm việc với những người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc.

Brian Peterson, chỉ huy thuộc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Central Marin, cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ cháy có sự tác động từ bên ngoài và dường như không phải tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Nhà chức trách hiện chưa công bố động cơ cũng như danh tính nghi phạm. Cảnh sát hy vọng hình ảnh từ camera an ninh và lời khai của nhân chứng sẽ giúp xác định người liên quan.

Các vụ cháy xe điện cũng đặt ra thêm thách thức cho lực lượng cứu hỏa do xe sử dụng pin lithium-ion. Khi bộ pin bị cháy, việc kiểm soát đám cháy có thể phức tạp hơn so với những vụ cháy phương tiện thông thường.

Trong trường hợp ngọn lửa lan tới cụm pin, lực lượng cứu hỏa có thể phải mất nhiều thời gian để kiểm soát và ngăn nguy cơ cháy trở lại. Theo giới chức địa phương, may mắn là đám cháy lần này đã được khống chế trước khi lan rộng sang các bộ pin của những chiếc xe khác.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Cảnh sát Corte Madera kêu gọi những người có thông tin hoặc hình ảnh liên quan cung cấp cho cơ quan chức năng để hỗ trợ xác định nghi phạm.

Theo Motorbiscuit

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