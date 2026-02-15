Hệ thống tác chiến điện tử Tobol có thể gây nhiễu các loại vũ khí chính xác của NATO. (Nguồn: RIA Novosti)

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang, hệ thống tác chiến điện tử 14Ts227 Tobol nổi lên như một công cụ chiến lược then chốt của Nga, không chỉ bảo vệ vệ tinh nội địa mà còn tấn công trực tiếp vào các hệ thống định vị và liên lạc vệ tinh của đối phương, từ GPS đến Starlink, biến không gian điện từ thành chiến trường mới mẻ và đầy thách thức.

Hệ thống 14Ts227 Tobol, còn được biết đến với tên mã Tobol, là một phức hợp tác chiến điện tử cố định do Công ty Hệ thống Không gian Nga (RKS) tại Moscow phát triển, với sự tham gia của các tổ chức ngành công nghiệp tên lửa-không gian và điện tử.

Quá trình phát triển bắt đầu từ cuối thập niên 2000, ban đầu nhằm mục đích bảo vệ các vệ tinh Nga như hệ thống định vị GLONASS khỏi các cuộc tấn công điện tử từ kẻ thù.

Đến những năm 2010, dựa trên kinh nghiệm từ các xung đột ở Syria và việc sáp nhập Crưm năm 2014, Tobol đã được nâng cấp để chuyển sang vai trò tấn công, trở thành một phần của kho vũ khí chống vệ tinh (ASAT) của Nga.

Các tài liệu rò rỉ từ tình báo Mỹ năm 2023 tiết lộ rằng hệ thống này đã được thử nghiệm để gây nhiễu các vệ tinh nước ngoài, với các phiên bản nâng cấp như Block 10.2 tích hợp vào lực lượng tên lửa chiến lược.

Quá trình xây dựng các cơ sở hạ tầng cho Tobol bắt đầu song song với phát triển, với các hợp đồng nhà nước được ký từ năm 2012 và đến nay đã có ít nhất 7 đến 10 hệ thống được triển khai trên lãnh thổ Nga, bao gồm các vị trí chiến lược như Kaliningrad, Shchelkovo gần Moscow, Ulan-Ude ở Buryatia, Ussuriysk ở Primorsky Krai, Yeniseisk ở Siberia và Armavir ở Krasnodar.

Một số phiên bản có thể được thiết kế dạng container để tăng tính cơ động, nhưng phần lớn là các lắp đặt cố định yêu cầu xây dựng vốn lớn, kết hợp với các trạm theo dõi vệ tinh như Fazan và Varan.

Theo medium.com, về mặt công nghệ, Tobol nổi bật với mảng anten parabol lớn, bao gồm các anten có đường kính 2 mét, 7,3 mét và 9,1 mét, được bố trí trong các cơ sở kiên cố sử dụng vật liệu hấp thụ radar để tăng tính tàng hình.

Hệ thống được cung cấp năng lượng bởi máy phát diesel và trạm biến áp, cho phép hoạt động độc lập lâu dài.

Khả năng cốt lõi của Tobol là giám sát tín hiệu vệ tinh thời gian thực, với độ chính xác lên đến 90% ở tỷ lệ tín hiệu-nhiễu 30dB, cho phép phát hiện tần số, quỹ đạo và kiểu điều chế của các vệ tinh kẻ thù.

NATO đau đầu với hệ thống tác chiến điện tử bí ẩn của Nga. Ảnh:NI

Trong chế độ giám sát, nó quét tín hiệu để xác định các liên kết lên (uplink) hoặc xuống (downlink) trái phép, đồng thời lập bản đồ các chòm sao vệ tinh như GPS hay Starlink.

Chuyển sang chế độ gây nhiễu, Tobol sử dụng tín hiệu "bẩn" công suất cao để áp đảo mục tiêu, bao gồm nhiễu uplink để làm gián đoạn lệnh điều khiển vệ tinh và nhiễu downlink để chặn tín hiệu đến thiết bị mặt đất, tạo ra một "lá chắn điện từ" rộng lớn.

Một kỹ thuật đặc biệt là sử dụng hiệu ứng tán xạ tầng đối lưu để phản xạ tín hiệu nhiễu trở lại Trái Đất, giúp vô hiệu hóa tín hiệu không mong muốn từ vệ tinh trinh sát quang học hoặc radar.

Tobol còn có khả năng định vị các terminal Starlink bằng cách phát hiện phát xạ của chúng và tích hợp với các hệ thống khác như Kalinka (được gọi là "Kẻ giết Starlink") hoặc Tirada-2 để tăng cường hiệu quả.

Tần số hoạt động chủ yếu nhắm vào dải tín hiệu định vị vệ tinh như GPS và GLONASS, cũng như liên lạc vệ tinh ở quỹ đạo thấp (LEO), nhưng chi tiết cụ thể về dải tần chưa được công bố chính thức do tính bảo mật cao.

Theo en.defence-ua.com, phạm vi hoạt động của Tobol là một trong những điểm mạnh nổi bật, với ảnh hưởng có thể lan rộng hàng trăm kilomet, như trường hợp từ Kaliningrad gây nhiễu GPS trên toàn khu vực Baltic, Scandinavia và Đông Âu, ảnh hưởng đến hơn 46.000 chuyến bay dân sự kể từ năm 2023.

Trong xung đột Nga-Ukraine, Tobol đã được sử dụng từ cuối năm 2022 để thử nghiệm gây nhiễu Starlink, với các thí nghiệm kéo dài hàng tháng nhằm làm gián đoạn đồng bộ giữa vệ tinh và terminal mặt đất, hỗ trợ lực lượng Nga bằng cách làm tê liệt drone, tên lửa dẫn đường và liên lạc của Ukraine.

Ít nhất ba hệ thống đã được triển khai gần Ukraine, bao phủ toàn bộ lãnh thổ nước này, dẫn đến các sự cố mất tín hiệu GPS ở Đông Ukraine và Biển Đen.

Tuy nhiên, hệ thống cũng lộ rõ hạn chế khi là mục tiêu dễ bị tấn công, như trường hợp một cơ sở ở Crưm bị tên lửa Ukraine phá hủy năm 2023.

So với các hệ thống di động như Pole-21 hay Zhitel, Tobol ưu tiên hoạt động cường độ cao và liên tục, nhưng đòi hỏi vị trí cố định và dễ bị phát hiện qua hình ảnh vệ tinh.

Theo defense-update.com, xét về tổng thể, Tobol đại diện cho sự tiến bộ của Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử không gian, kết hợp giữa phòng thủ và tấn công và có tiềm năng thay đổi cục diện tác chiến hiện đại bằng cách làm vô hiệu hóa lợi thế công nghệ vệ tinh của NATO và các đồng minh.