Tối 9/8, tại chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), chị N.T. (SN 1997) bị Đặng Chí Thành (SN 1994, trú cùng tòa nhà) đánh ngay tại sảnh thang máy. Không dừng ở đó, Thành còn tiếp tục buông lời đe dọa hung hãn, nhắm vào gia đình nạn nhân.

Đối tượng Đặng Chí Thành. Ảnh: CACC.

Theo lời nhân chứng, ngay sau vụ hành hung, khi đối chất với mẹ chị N.T., Thành lớn tiếng: “Tao đánh cả nhà mày luôn!” Khi bà hỏi lý do, Thành đáp: “Nó chửi vợ tao.”

Mẹ chị N.T. tiếp tục chất vấn: “Mày ‘mày tao’ với ai đấy?” Thành thản nhiên: “Hỏi chị nhé, xem đúng hay sai”. Bà nhấn mạnh: “Mày chỉ bằng tuổi con tao thôi nhé”. Thành gằn giọng: “Tóm lại bây giờ giải quyết thế nào? Tao gặp lại, tao sẽ giết mày. Tao biết nhà mày rồi”.

Mẹ nạn nhân đáp: “Mày giết đi, mày láo vừa thôi”. Ngay lúc này, Thành bất ngờ tiến thẳng về phía gia đình nạn nhân với thái độ hung hăng. Lời qua tiếng lại khiến tình hình căng thẳng. Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng can thiệp, đề nghị kiểm tra lại camera an ninh để làm rõ sự việc.

Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Thành miễn cưỡng bỏ đi, nhưng chưa đầy một phút sau, anh ta quay lại, giọng đầy thách thức: “Không ngủ được ngày nào đâu và không phải như thế là xong đâu”. May mắn, bảo vệ kịp thời can ngăn trước khi xảy ra xung đột mới.

Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip hành hung một phụ nữ ngay tại sảnh thang máy chung cư Sky Central. Danh tính được xác định là Đặng Chí Thành – cư dân tòa nhà.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, khoảng 22h35 ngày 9/8, tại khu vực sảnh chờ thang máy, chị N.T. bất ngờ bị Thành lao tới đánh liên tiếp vào đầu, mặt và bụng. Sau vụ việc, chị được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tiếp nhận thông tin vào khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt có mặt tại hiện trường, thu giữ toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera an ninh. Hình ảnh ghi lại cho thấy giữa chị T. và Thành có lời qua tiếng lại, sau đó đối tượng bất ngờ tấn công, bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và người dân.