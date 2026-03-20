Ngày 20/3, hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 68/NQ-BCH, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ và sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn ngành đã được Công đoàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ.

Hội nghị ngày 20/3 là dịp để Công đoàn KH&CN tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của toàn ngành thời gian qua.

Khẳng định vai trò của lực lượng lao động nữ, ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn KH&CN Việt Nam cho hay: Trong dòng chảy phát triển của khoa học và công nghệ Việt Nam, sâu thẳm trong những đề tài, công trình nghiên cứu, những sản phẩm sáng tạo, những văn bản, những dòng tin, những đồng doanh thu, lợi nhuận, luôn có sự đóng góp bền bỉ, ấn tượng của đội ngũ nữ cán bộ, viên chức và người lao động.

Họ là những nhà khoa học, những cán bộ nghiên cứu, những kỹ sư, chuyên gia, những nhân viên hành chính, những phóng viên, những người lao động... đang tận tụy ngày đêm, miệt mài ở phòng thí nghiệm, văn phòng, hay mỗi cung đường, góp sức cho công cuộc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, khi trở về mái ấm gia đình, họ lại là những người mẹ, người vợ, người con, người giữ lửa cho tổ ấm, lặng lẽ vun đắp những giá trị yêu thương và bền vững.

“Chính từ sự bền bỉ, trách nhiệm và tình yêu lao động ấy, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành một nét đẹp trong đời sống công đoàn, một động lực tinh thần mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến của đội ngũ nữ cán bộ trong toàn ngành”, ông Phạm Quang Hưởng chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho rằng: Trong bối cảnh mới, không chỉ là tạo điều kiện để phụ nữ tham gia, mà phải làm sao để phụ nữ có thể tiến xa hơn, giữ những vai trò quan trọng hơn và có tiếng nói rõ nét hơn trong hệ thống.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long chỉ rõ: Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ quyết định rất nhiều đến vị thế của đất nước. Trong bức tranh đó, nếu thiếu đi sự tham gia đầy đủ của phụ nữ, chúng ta sẽ tự làm giảm đi một phần quan trọng của năng lực sáng tạo quốc gia. Ngược lại, nếu làm tốt, đây sẽ là một nguồn lực rất lớn.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng cho biết, trong bối cảnh phương thức làm việc đang thay đổi nhanh dưới tác động của công nghệ số và AI, vai trò của Công đoàn KH&CN cần được phát huy ở mức cao hơn, chủ động hơn và thực chất hơn.

Theo đó, đại diện Bộ KH&CN đề nghị Công đoàn KH&CN ngoài các nhiệm vụ chung, cần chủ động chuyển đổi số hoạt động công đoàn, lấy hoạt động nữ công làm một trọng tâm, đưa các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, kết nối và chăm lo đối với lao động nữ lên môi trường số, để Công đoàn thực sự trở thành kênh đồng hành nhanh, sát và hiệu quả.

Đồng thời, tập trung tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tái đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong bối cảnh AI, giúp người lao động, đặc biệt là phụ nữ, biết sử dụng công cụ số, khai thác AI trong công việc và nâng cao năng suất lao động.

Trong những năm qua, phụ nữ trong ngành KH&CN đã có mặt ở hầu hết mọi lĩnh vực. (Ảnh: Thứ trưởng Phạm Đức Long chụp ảnh lưu niệm với nữ cán bộ, viên chức, lao động nữ dự hội nghị).

“Tôi mong rằng, Công đoàn sẽ không chỉ là tổ chức chăm lo đời sống, mà phải thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc và kênh hỗ trợ thiết thực giúp người lao động nữ, thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số và AI.

Với những gì chị em đã thể hiện trong thời gian qua và với sự quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn trong thời gian tới, đội ngũ phụ nữ ngành khoa học và công nghệ sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ đóng góp, mà còn giữ những vai trò quan trọng hơn trong sự phát triển của ngành”, Thứ trưởng Phạm Đức Long tin tưởng.