Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho thượng tá Lê Thị Hằng.

Theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho bà Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hằng chia sẻ đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội không chỉ riêng đối với cá nhân bà mà còn là sự ghi nhận đối với tập thể những người làm công tác nghiên cứu khoa học, đã và đang âm thầm cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp nghiên cứu, phát triển, hiện đại hóa vū khí, trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà Lê Thị Hằng cũng chia sẻ niềm vinh dự và danh hiệu này với những người đồng đội, những cộng sự tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, những kỹ sư thuộc Trung tâm C4 đã cùng bà làm việc ngày đêm trong phòng thí nghiệm, trên thao trường, vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách để biến ý tưởng thành hiện thực.

“Những đêm trắng bên bản vē, những lần thử nghiệm thất bại dưới nắng gió thao trường... Nếu không có sự đồng lòng, trí tuệ tập thể và tinh thần kỷ luật của các bạn, những vũ khí hiện đại mang thương hiệu Việt Nam đã không thể thành hình… Tôi nhận thức sâu sắc rằng, vũ khí dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, nhưng tinh thần tự lực, tự cường và trí tuệ Việt Nam mới là cốt lõi của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Trọng trách trên vai tôi hôm nay không dừng lại ở những thành tựu đã qua, mà phải tiếp tục sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi để quân đội ta luôn chủ động trong mọi tình huống”, bà Lê Thị Hằng nói.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hằng gửi tới các bạn trẻ, những kỹ sư, sỹ quan trẻ rằng: Đất nước đang cần những "cái đầu lạnh" trong nghiên cứu và "trái tim nóng" với vận mệnh dân tộc. Nghiên cứu khoa học quân sự có thể thầm lặng, không ồn ào, nhưng mỗi bước tiến của các bạn chính là một viên gạch xây nên bức tường thành bảo vệ hòa bình cho dân tộc. Hãy dấn thân, hãy sáng tạo bằng tất cả lòng tự tôn dân tộc. Tổ quốc luôn trân trọng và ghi danh những người sẵn sàng đem trí tuệ phụng sự nhân dân.

Chia sẻ tại sự kiện, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nói rằng, cho đến thời điểm này, bà Lê Thị Hằng là người phụ nữ duy nhất được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời bình.

Thượng tá Lê Thị Hằng (sinh năm 1985) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị, góp phần hiện đại hóa quân đội. Thượng tá Lê Thị Hằng và đồng đội đã báo cáo về việc nghiên cứu, chinh phục, làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển ngành công nghiệp tên lửa của Việt Nam.

Công nghệ tên lửa là một lĩnh vực có tính đặc thù cao, quốc gia nào làm chủ được thì sẽ góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng của quân đội.