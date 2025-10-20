Cụ thể, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, quê quán TP Hà Nội; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quân sự. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963; quê quán tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn Cử nhân Quân sự. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Ảnh: Thùy Linh

Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam theo quy định đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh năm 1965; quê quán tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn Cử nhân Quân sự. Ông đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam từ tháng 11/2020.

Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.





