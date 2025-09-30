Sáng nay, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê ở Bến Tre (cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông Nguyễn Văn Gấu đã trải qua nhiều cương vị công tác trong Quân đội. Ông từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 9.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu. Ảnh: QĐND

Tháng 1/2022, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tháng 6/2024, ông Nguyễn Văn Gấu được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Khi Bắc Ninh hợp nhất với Bắc Giang thành tỉnh Bắc Ninh (mới), ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay là Đại tướng Phan Văn Giang. Các Thứ trưởng gồm: Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Tổng Tham mưu trưởng), Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu.