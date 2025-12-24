Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) thông tin về tình trạng các đối tượng lợi dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để làm giả. Lượng hàng giả này được trà trộn bán cho người dân có nhu cầu sử dụng dịp cuối năm.

Chỉ tính riêng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ 15/12 đến nay, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 18 vụ với 33 đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ 688kg pháo nổ các loại.

Đại diện cơ sở kinh doanh pháo hoa trên địa bàn Hà Nội ký cam kết.

Trước đó, từ 15/12/2024 đến 14/11/2025, toàn thành phố đã điều tra 166 vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng pháo với 200 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 1.518kg pháo, 56kg thuốc pháo cùng 1.305 quả, hộp, ống pháo.

Hiện Hà Nội có 103 địa điểm kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh còn nhiều tồn tại như bán giá cao hơn niêm yết, hóa đơn không ghi đủ thông tin người mua hoặc thiếu điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Trong năm 2025, cơ quan chức năng đã kiểm tra định kỳ 77/103 cơ sở và chấm dứt hoạt động 5 địa điểm. Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tăng cường hậu kiểm, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các cơ sở vi phạm an ninh trật tự.