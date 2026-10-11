HÀN QUỐC - Ca sĩ, nhạc sĩ Yoo Jae Hwan bị bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức phạt 5 triệu won (khoảng 90 triệu đồng) và yêu cầu tham gia chương trình điều trị về bạo lực tình dục trong 40 giờ vì tội quấy rối tình dục.

Ngày 11/10, Sports Khan đưa tin Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã bác đơn kháng cáo của Yoo Jae Hwan vào ngày 7/10, giữ nguyên phán quyết của phiên tòa trước. Theo đó, nam ca sĩ phải nộp phạt 5 triệu won (khoảng 90 triệu đồng) và tham gia chương trình điều trị về bạo lực tình dục trong 40 giờ.

Yoo Jae Hwan bị truy tố vì hành vi quấy rối tình dục một người quen sau khi đăng bài trên mạng xã hội vào tháng 6/2023, thông báo nhận sáng tác ca khúc miễn phí, không thu phí sáng tác.

Nam ca sĩ Yoo Jae Hwan. Ảnh: iMBC

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa xác định Yoo Jae Hwan phạm tội và tuyên mức phạt 5 triệu won, đồng thời yêu cầu anh tham gia chương trình điều trị về bạo lực tình dục trong 40 giờ. Không đồng tình với phán quyết, cả nam nhạc sĩ và phía công tố đều nộp đơn kháng cáo.

Trong phiên tòa phúc thẩm, công tố viên đề nghị hủy bản án sơ thẩm và tuyên Yoo Jae Hwan 1 năm tù. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao sau đó bác đơn kháng cáo của nam nhạc sĩ, khiến phán quyết trước đó chính thức có hiệu lực.

Yoo Jae Hwan sinh năm 1989, được biết đến từ thập niên 2010 với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Anh từng hợp tác với nghệ sĩ hài Park Myung Soo trong chương trình giải trí nổi tiếng Infinite Challenge của đài MBC. Sau đó, anh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và âm nhạc.

Gần đây, Yoo Jae Hwan đổi nghệ danh thành Jung Kyung và thành lập ban nhạc để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

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