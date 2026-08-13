Theo một chương trình của Kênh Tổng hợp Phúc Kiến, ông Lý và bà Trần đến với nhau qua mai mối. Ngay sau khi kết hôn, hai người thống nhất độc lập về tài chính. Thời gian trôi qua, cách sống này dần khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

Bà Trần cho biết mình chưa từng cảm nhận được sự ấm áp trong hôn nhân. Trong khi đó, ông Lý lại nhận định cả hai đều có thu nhập, đều có trách nhiệm với gia đình nên việc “chia đôi” là công bằng, trang HK01 đưa tin.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm đầu năm nay khi bà Trần vừa trải qua một cơn đột quỵ. Sau khi bà Trần được xuất viện, bác sĩ yêu cầu bà phải kiêng nhiều loại thực phẩm. Ông Lý lấy lý do này để đề nghị hai người nấu ăn riêng, khiến cuộc sống giữa hai vợ chồng càng trở nên xa cách.

Điều này cũng khiến những ấm ức mà bà Trần dồn nén trong nhiều năm bùng phát. Trong lúc mất kiểm soát cảm xúc, bà Trần viết nhiều lời nguyền rủa.

Lo ngại vợ có thể tiếp tục có hành động quá khích, ông Lý bỏ ra hàng nghìn nhân dân tệ lắp 7-8 camera giám sát trong nhà. Ông cũng nhiều lần báo cảnh sát và tìm đến nhân viên hòa giải để nhờ can thiệp.

Cặp đôi kết hôn nhiều năm nhưng không có sự gắn kết, luôn “chia đôi” mọi thứ để công bằng. Ảnh: HK01

Dù vợ đã nhận lỗi và cam kết không tái diễn hành vi quá khích, ông Lý thừa nhận ông vẫn khó lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, nhân viên hòa giải cho rằng những mâu thuẫn hiện tại không chỉ bắt nguồn từ chuyện ăn riêng.

Khi còn trẻ, ông Lý từng có thời gian dài làm việc trên tàu, vợ chồng thường xuyên xa cách. Sự thiếu hụt vai trò của người chồng trong gia đình cùng những tổn thương tình cảm kéo dài nhiều năm khiến sự bất mãn của bà Trần ngày càng tích tụ.

Ông Lý thừa nhận bản thân không giỏi thể hiện tình cảm và từng thiếu sự quan tâm về mặt tinh thần, nhưng ông luôn dùng hành động để gánh vác trách nhiệm gia đình.

Trong thời gian bà Trần bị đột quỵ và không thể tự chăm sóc bản thân, chính ông Lý là người ở bên chăm sóc vợ suốt nhiều tháng. Bà Trần thừa nhận mình biết ơn chồng và từng nói lời cảm ơn ông.

Sau quá trình hòa giải, cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi quyết định cho cuộc hôn nhân 40 năm thêm một cơ hội. Cả hai thống nhất không chỉ nói về sự thay đổi mà sẽ dùng hành động để từng bước khôi phục niềm tin và hàn gắn tình cảm.