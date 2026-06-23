Trong vòng nửa năm, cụ ông 3 lần tìm đến cảnh sát để giúp mình thoát cuộc hôn nhân bạo lực. Ảnh: QQ

Hình ảnh ông cụ vui vẻ trao kẹo cho cảnh sát sau khi ly hôn vợ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nhiều người gọi đây là “câu chuyện ấm lòng”, nhưng phía sau nụ cười ấy lại là một hành trình đầy nước mắt của một người đã âm thầm chịu đựng suốt nhiều thập kỷ.

Ông Triệu kết hôn gần 60 năm và có 4 người con. Trong thời gian chung sống, ông nhiều lần bị vợ đánh mắng, thậm chí có lúc bị thương đến mức không thể xuống giường nhưng vẫn lựa chọn im lặng, trang QQ đưa tin.

Khi còn trẻ, ông lo sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh dự, đồng thời nghĩ đến việc nuôi dưỡng các con nên cố gắng nhẫn nhịn. Khi các con trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng, tình trạng căng thẳng trong gia đình vẫn không được cải thiện.

Trong vòng nửa năm, ông Triệu đã 3 lần tìm đến đồn cảnh sát cầu cứu. Lần đầu tiên, cảnh sát tiến hành hòa giải, mong muốn hai bên tháo gỡ mâu thuẫn. Lần thứ hai, cảnh sát đến tận nhà trao đổi trong nhiều giờ nhưng tình hình vẫn không thay đổi.

Khi ông Triệu bị đột quỵ phải nhập viện, người vợ vẫn tìm đến bệnh viện gây tranh cãi. Sau khi xuất viện, ông lần thứ ba đến đồn cảnh sát. Lúc này, lực lượng chức năng nhận thấy mâu thuẫn không thể tiếp tục giải quyết bằng hòa giải, đồng thời tôn trọng mong muốn của ông nên hỗ trợ ông thực hiện thủ tục ly hôn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao một cuộc hôn nhân khiến một người chịu tổn thương gần 60 năm lại chỉ được giải quyết khi ông đã bước sang tuổi 85?

Một số chuyên gia nhận định, lâu nay trong xử lý các mâu thuẫn gia đình, nhiều người thường có xu hướng “khuyên hòa giải”, coi việc duy trì hôn nhân là mục tiêu chính. Tuy nhiên, với những trường hợp có dấu hiệu bạo lực gia đình, điều cần thiết hơn là đánh giá mức độ tổn thương và tôn trọng mong muốn thực sự của người bị hại.

Luật sư Chu Triệu Thành thuộc Văn phòng Luật sư An Kiếm Bắc Kinh cho rằng, bạo lực gia đình không phân biệt giới tính. Nạn nhân có thể là phụ nữ hoặc đàn ông, người trẻ hay người cao tuổi đều cần được pháp luật bảo vệ.

Theo ông, nhiều nam giới cao tuổi thường khó lên tiếng khi bị bạo hành vì tâm lý giữ thể diện, lo sợ bị đánh giá. Quan niệm xã hội truyền thống khiến một số người chọn cách chịu đựng trong im lặng thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ.

Câu chuyện của ông Triệu cũng làm dấy lên cuộc thảo luận về “điểm mù giới tính” trong nhận thức về bạo lực gia đình. Trên thực tế, bạo lực không nằm ở giới tính của người gây ra hay người chịu đựng, mà nằm ở hành vi kiểm soát và làm tổn thương người khác.

Các chuyên gia cho rằng, xã hội cần có cơ chế hỗ trợ tốt hơn cho những người cao tuổi gặp vấn đề trong hôn nhân, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình. Bởi tuổi tác không nên trở thành lý do khiến một người phải tiếp tục sống trong tổn thương.

Sau gần 60 năm chờ đợi, những viên kẹo của ông Triệu không chỉ là lời cảm ơn gửi tới cảnh sát, mà còn là lời nhắc rằng: ai cũng có quyền lựa chọn một cuộc sống bình yên, kể cả khi đã bước sang tuổi xế chiều.