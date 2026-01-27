Minea Pagni (23 tuổi, Italia) quen Massimo (63 tuổi) khi cô còn là học sinh trung học cuối cấp, còn ông là giáo viên giảng dạy của cô. Minea cho biết, trong thời gian đi học, cô thường mất tập trung vì có tình cảm đơn phương với thầy, theo The Sun.

Nhiều năm sau khi rời trường, Minea trở về quê và tình cờ gặp lại Massimo trong một hiệu sách. Từ cuộc trò chuyện ngắn để hỏi thăm nhau, hai người quyết định trao đổi số điện thoại. Không lâu sau, mối quan hệ tình cảm dần nảy nở, khiến họ nhanh chóng trở nên gắn bó.

Minea kể: “Tôi chuẩn bị lên tàu về nhà, còn anh ấy có mặt ở đó để tham dự một loạt hội thảo. Chúng tôi nói chuyện về sách, về cuộc sống và cười rất nhiều.

Người phụ nữ trẻ được như ý nguyện, lấy thầy giáo mình thầm yêu. Ảnh: Mirror

Việc gặp lại anh ấy khiến tôi cảm thấy như được kết nối lại với một người từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của tôi. Khi còn đi học, anh là giáo viên có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ về tri thức, tư duy phản biện và niềm đam mê học tập".

Sau khi công khai mối quan hệ với gia đình, bạn bè và trên mạng xã hội, cặp đôi vấp phải nhiều chỉ trích. Lý do là bởi cả hai có khoảng cách tuổi tác quá lớn, hơn nữa, Massimo lại từng là thầy giáo của Minea.

Dù vậy, họ vẫn kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình và quyết định kết hôn cách đây ít ngày. Minea và Massimo khẳng định tình cảm của họ xuất phát từ tình yêu chân thành.

Minea, hiện là sinh viên đại học, cho biết, những người thực sự quan tâm đến họ không mất nhiều thời gian để thấu hiểu. “Chỉ sau vài giờ nhìn thấy chúng tôi bên nhau, nhiều người đã nói rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau”, cô chia sẻ.

Cặp đôi chứng minh hạnh phúc thực sự, bỏ qua ánh nhìn của mọi người. Ảnh: Mirror

Theo Minea, giữa hai người tồn tại sự đồng điệu vượt lên trên tuổi tác, từ cách nhìn thế giới, trò chuyện, lắng nghe đến cách hiện diện trong cuộc sống của nhau.

Với Minea và Massimo - hiện là một giáo sư - chênh lệch tuổi tác không phải điều họ cảm nhận rõ rệt, cũng không phải vấn đề khiến gia đình hai bên bận tâm.

“Chúng tôi đồng thuận trong các lựa chọn, cách sắp xếp thời gian và những ưu tiên quan trọng của cuộc đời. Tôi từng có những mối quan hệ với người gần tuổi mình hơn, nhưng lại thấy xa cách nhiều thứ. Chỉ với Massimo, dù chênh lệch 40 tuổi, tôi mới tìm thấy sự gần gũi hiếm có, sự hòa hợp sâu sắc và một ngôn ngữ cảm xúc thực sự đồng điệu", Minea nói.

“Tuổi tác đơn thuần chỉ là một con số”, cô nhấn mạnh.

Minea cũng cho biết, mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn từ nhiều phụ nữ xin lời khuyên về cách chia sẻ mối quan hệ của họ với gia đình hoặc đối diện với sự phán xét của xã hội.

“Một mối quan hệ có chênh lệch tuổi tác, dù theo chiều nào, vẫn thường bị coi là không phù hợp”, cô nói. “Nhưng nếu có điều gì đáng xấu hổ, thì điều đó không nằm ở tình yêu. Người bạn đời phù hợp không hoàn thiện hình ảnh bên ngoài của một người phụ nữ, mà hoàn thiện không gian nội tâm của cô ấy", người phụ nữ trẻ bày tỏ quan điểm.

Minea cho biết cô tự hào khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên Instagram. Cuộc sống của cô và chồng hơn 40 tuổi thu hút sự chú ý, có hơn 33.700 người theo dõi. Theo cô, việc công khai câu chuyện không nhằm tìm kiếm sự chú ý hay tạo ra sự giật gân.

Hạnh phúc bên nhau. Ảnh: The Sun

“Ngược lại, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để mọi người hiểu rằng, những câu chuyện như của tôi không đáng bị nhìn như một scandal”, cô nói.