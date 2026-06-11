Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phan Văn Thái (SN 1992, giám đốc công ty hoạt hình) và Phạm Thủy Tiên (SN 1993, sáng tạo nội dung, cùng sống tại TPHCM). Trước khi về chung một nhà, họ đã có hành trình 8 năm yêu nhau đầy trắc trở.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2014 khi chơi chung cùng một nhóm bạn. Tuy nhiên, khi ấy họ chỉ quen biết thoáng qua.

Vợ chồng Thủy Tiên trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Đến năm 2017, cặp đôi mới để ý nhau và trò chuyện nhiều hơn. Khi đó, Thủy Tiên mở một cửa hàng phụ kiện nên nhờ anh Thái thiết kế logo. Vốn đã mến cô gái này, Thái đến tận cửa hàng, nhiệt tình giúp đỡ. Anh thậm chí còn không nhận tiền công cho sản phẩm đó.

Thủy Tiên đáp lễ bằng cách mời anh Thái đi xem phim nhưng anh từ chối. Đó là chiến thuật của anh để gây ấn tượng với người thương.

Không lâu sau, Thủy Tiên một lần nữa mời anh đi ăn lẩu. Lần này, anh tiếp tục “chơi chiêu” bằng cách giả vờ không ăn được cay để được Tiên quan tâm, chăm sóc.

Từ những ấn tượng dễ thương ấy, họ đã thành đôi. Trong quãng 8 năm yêu nhau, cặp đôi từng 1 lần chia tay, nguyên nhân xuất phát từ những bất ổn trong công việc, cuộc sống của anh Thái.

Chuyện tình yêu của Thái và Thủy Tiên có nhiều trắc trở. . Ảnh cắt từ clip

Anh kể, thời điểm đó anh mới mở công ty, công việc quá nhiều. Thêm nữa, mẹ anh lại bệnh nặng, phải tận tâm chăm sóc. Anh không còn nhiều thời gian cho bản thân và bạn gái.

“Công việc của tôi hồi đó bê bết lắm. Chúng tôi hẹn nhau ngồi lại nói chuyện, thống nhất tạm thời không gặp nhau nữa rồi chuyện gì đến sẽ đến. Khoảng thời gian đó kéo dài khoảng 7, 8 tháng”, anh Thái kể.

Dù chia tay nhưng anh Thái vẫn lặng lẽ quan tâm đến Thủy Tiên. Họ làm chung công ty, thi thoảng anh Thái lại để lên bàn làm việc của bạn gái cũ một món quà nhỏ. Thủy Tiên âm thầm đón nhận món quà như một cách thừa nhận, bản thân vẫn còn tình cảm với người đàn ông này.

“Sau đó, chúng tôi lại gặp nhau và đưa ra những cam kết trong tình yêu. Tôi cam kết chăm sóc bản thân tốt hơn, quan tâm đến Tiên nhiều hơn, để mọi thứ tốt hơn trong mối quan hệ này”, anh Thái chia sẻ.

Thủy Tiên tâm sự, ba mẹ chị đã ly hôn. Vì sự đổ vỡ của ba mẹ, chị vẫn luôn mang trong mình một nỗi sợ về hôn nhân, sợ không có được hạnh phúc. Đó là một phần lý do khiến chị không muốn kết hôn sớm.

Khi anh Thái đề nghị nối lại tình cảm, chị đứng giữa hai dòng suy nghĩ. Một phần, chị muốn sống một mình, phần khác, chị lại muốn gửi gắm niềm tin nơi anh Thái, cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình.

“Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định thử một lần nữa xem sao. Khi quay lại, tôi thấy mọi thứ đã tốt hơn”, Thủy Tiên chia sẻ.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân êm đềm. Ảnh cắt từ clip

Năm 2024, cặp đôi tổ chức đám cưới sau 8 năm yêu. Hiện tại, họ sống tại TPHCM và đã có một bé gái đáng yêu.

Anh Thái cho hay, khuyết điểm của vợ anh là nóng tính, đôi lúc giận hờn vu vơ. Anh mong vợ biết kiềm chế cảm xúc, xử lý mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn.

“Tôi nhận ra rằng, để một người phụ nữ thay đổi thì việc nói rằng ‘em ơi em thay đổi đi’ là không đủ. Mình phải làm cho người ta thấy được sự bao dung của mình để sẵn sàng nhìn lại bản thân và thay đổi”, anh Thái nói.

Tật xấu của anh Thái là hay quên, tuy nhiên điều đó không phải khúc mắc lớn trong cuộc hôn nhân của cả hai.

Cuối chương trình Vợ chồng son, cặp đôi tiết lộ một bí mật đã gìn giữ suốt bao năm – đó là bản hợp đồng tình yêu họ viết từ thời còn hẹn hò.

Bản hợp đồng này có một số điều khoản dễ thương như: Khi Thái thèm đồ ăn, Thủy Tiên phải nấu đồ ngon cho anh; khi Thái có tâm sự, Thủy Tiên sẵn sàng chia sẻ; Tiên phải giữ cách xưng hô lịch sự với Thái; Thủy Tiên phải ăn uống cẩn thận để không bị đau dạ dày; Thái luôn ở bên cạnh Thủy Tiên, tôn trọng sự riêng tư của chị…

Suốt bao năm qua, bản hợp đồng vẫn được Thủy Tiên cất giữ cẩn thận cùng những kỷ vật tình yêu của cặp đôi như: hộp kẹo, thiệp viết tay… Tình cảm chân thành và bền bỉ của cặp đôi khiến nhiều người “tan chảy”.