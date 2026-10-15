Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Rodrigo De Paul lập công giúp Inter Miami đánh bại New York City 2-0 tại MLS, sáng 15/10, theo giờ Việt Nam.

Tiếp đón New York City trên sân nhà, Inter Miami nhập cuộc tự tin và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận. Với Lionel Messi đóng vai trò nhạc trưởng, đội chủ nhà liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Phút 20, Luis Suarez kiến tạo để Germán Berterame khai thông thế bế tắc bằng pha lập công đưa Inter Miami vượt lên dẫn trước 1-0.

Inter Miami Inter Miami thắng trận thứ hai liên tiếp tại MLS - Ảnh: IM

Có bàn thắng sớm, đội bóng áo hồng tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Đến phút 45+5, Messi thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén với đường kiến tạo thuận lợi để Rodrigo De Paul ghi bàn, nhân đôi cách biệt cho Inter Miami.

Bước sang hiệp hai, New York City nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Inter Miami thi đấu tập trung, khiến những đợt tấn công của đội khách không mang lại hiệu quả.

Đáng chú ý, Nicolas Fernandez Mercau có cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền cuối trận nhưng không thể đánh bại thủ môn Dayne St. Clair.

Thống kê cho thấy Inter Miami kiểm soát bóng 58%, thực hiện 593 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%, đồng thời tung ra 11 cú sút, trong đó có 4 lần trúng đích.

Chung cuộc, Inter Miami thắng 2-0, đánh dấu chiến thắng thứ hai liên tiếp tại MLS. Dù không ghi bàn, Messi vẫn để lại dấu ấn quan trọng bằng pha kiến tạo cho De Paul.