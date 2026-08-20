Theo thông tin ban đầu, sáng 15/8, Công an phường Chơn Thành nhận trình báo của chị T.T.T.D. (41 tuổi, quản lý tiệm vàng K.B.A.) về việc bị một nam thanh niên cướp lắc vàng.

Theo trình báo, một nam thanh niên cao khoảng 1,7m, dáng gầy, mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đi xe máy màu xanh không gắn biển số đã đến tiệm hỏi mua lắc vàng.

Sau khi xem chiếc lắc vàng trị giá khoảng 17 triệu đồng, người này không mua mà nói “để chiều quay lại”. Khoảng 15 phút sau, nam thanh niên quay lại, đề nghị xem chiếc lắc lần nữa rồi đeo thử vào tay.

Bất ngờ, đối tượng này chạy ra xe máy, tăng ga bỏ chạy. Chị D. truy hô nhưng không kịp đuổi theo.

Nam thanh niên tại hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chơn Thành trích xuất camera, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét, chốt chặn các tuyến đường nghi phạm có thể di chuyển qua.

Sau hơn 3 giờ, lực lượng công an xác định H. là nghi phạm nên tổ chức truy bắt. Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi cướp giật và cho biết đã mang lắc vàng đến một tiệm vàng ở TPHCM để tiêu thụ.

Lực lượng công an đã thu hồi chiếc lắc vàng, đồng thời tạm giữ 2 xe máy và một số tang vật liên quan.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với H.T.H. để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.