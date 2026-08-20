Ngày 20/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Khai về quá trình sử dụng ma túy, Phương cho biết năm 2021, do tò mò, bị cáo mua ma túy về sử dụng một mình. Tuy nhiên, nhận thấy không phù hợp với sức khỏe nên Phương dừng sử dụng.

Đến ngày 14/3/2024, do xảy ra xích mích tình cảm và buồn chuyện công việc, Phương tiếp tục mua ma túy về sử dụng. Do không biết người bán, bị cáo nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua giúp “nước vui” và Ketamine.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: TP

Khai về bữa tiệc sinh nhật, Phương cho biết sáng 16/3/2024, bị cáo nhắn tin rủ 10 người bạn đến tổ chức tiệc bất ngờ cho Nguyễn Phương Thảo. Sau khi mọi người đồng ý, Phương chuẩn bị bóng cười, rượu và thức ăn. Bữa tiệc bắt đầu lúc 13h cùng ngày.

Tại tiệc, Phương uống nhiều rượu và sử dụng bóng cười. “Sau đó, sự việc diễn ra như thế nào bị cáo không nhớ rõ vì bị cáo quá say xỉn và mất ý thức”, Phương khai.

Trả lời HĐXX về việc công an kiểm tra căn hộ có bắt quả tang nhóm người đang sử dụng ma túy hay không, Phương cho biết thời điểm đó bị cáo và các bạn chỉ hút bóng cười, không sử dụng ma túy. Trên bàn chỉ còn một chiếc tô và một chiếc đĩa, không có ma túy.

Theo lời khai của Phương, trong nhóm bạn dự sinh nhật có 4 người dương tính với ma túy.

Về việc Vũ Hải Anh tham gia bữa tiệc, Phương cho biết thời điểm đó tình cảm giữa hai người đã sứt mẻ. Ngày 16/3, bị cáo nhờ Hải Anh đi đón con giúp. Sau khi đưa con về, Hải Anh lên lầu. “Anh Hải Anh xuống tham gia bữa tiệc lúc nào thì bị cáo không biết vì bị cáo quá say xỉn”, Phương khai.

Bạn trai "cô tiên từ thiện" phủ nhận cáo trạng

Không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, bị cáo Vũ Hải Anh, bạn trai của Nguyễn Đỗ Trúc Phương, khai sau khi đón con của Phương về, bị cáo nấu cơm cho em bé. Đến khoảng 21h, Hải Anh xuống nhà tham gia tiệc nhưng do không quen những người bạn của Phương nên chỉ sử dụng bóng cười, không dùng ma túy.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Hải Anh cũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Phương và những người liên quan, cơ quan điều tra xác định Hải Anh đồng phạm với Phương về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Vũ Hải Anh. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, khoảng 5h ngày 17/3/2024, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thủ Đức (cũ) phối hợp Công an phường An Phú (cũ) kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Đỗ Pháp Thuận, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy.

Trong số này có Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh. Qua kiểm tra, Phương dương tính với methamphetamine.

Theo kết quả điều tra, ngày 15/3/2024, Phương và Hải Anh dự định tổ chức tiệc sinh nhật cho Nguyễn Phương Thảo tại nơi ở của hai người. Phương sau đó rủ vợ chồng Nguyễn Ngọc Ngân Hà - Lâm Nguyễn Quang Trường cùng nhóm bạn đến dự. Vợ chồng Hà cũng rủ thêm 4 người đến nhà Phương.

Theo cáo buộc, trong lúc ăn uống, Phương và Hải Anh chuẩn bị bóng cười, Ketamine, “nước vui” và thuốc lắc do Phương mua trước đó để cả nhóm sử dụng.