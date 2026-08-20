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Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam 40 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đây là kết quả từ chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng do Công an TPHCM xác lập và thực hiện.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến. Nhóm này phân phối tài khoản cá cược cho nhiều người tham gia, với tổng giá trị giao dịch ban đầu ước tính hơn 559 tỷ đồng.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giữ 40 đối tượng. Ảnh: CACC

Nhận thấy tính chất quy mô và phương thức hoạt động tinh vi của đường dây, tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Đến tháng 7/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác truy xét các đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành các website cá cược trực tuyến. Cơ quan công an đã triệu tập 50 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Các đối tượng có vai trò cầm đầu đường dây cờ bạc. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây được phân thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian, trong đó nổi lên các nhánh do Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ và một số đối tượng khác trực tiếp điều hành hoặc tham gia cá cược.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Thủ đoạn của nhóm này là chia nhỏ tài khoản cá cược qua nhiều tầng nấc, liên lạc qua các ứng dụng trực tuyến và mạng xã hội nhằm che giấu hành vi. Một số tài khoản được lấy từ các đầu mối tại Campuchia rồi phân phối lại cho các cấp dưới.

Ngoài việc đặt cược trực tiếp trên website, các đối tượng còn nhận cược riêng qua tin nhắn với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản và vai trò của các đối tượng liên quan.