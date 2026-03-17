Ngày 17/3, tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT đã chủ trì tổ chức lễ ra mắt Ban điều phối hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 các lĩnh vực công nghệ mạng thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng thông minh, truyền thông đa phương tiện (gọi tắt là Ban điều phối).

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Ban điều phối hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 trong 3 lĩnh vực.

Đây là một hoạt động triển khai “Đề án Phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 2/2025. Đề án hướng tới mục tiêu xây dựng các mạng lưới đào tạo và nghiên cứu công nghệ tiên tiến, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực công nghệ chiến lược cho đất nước.

Đại diện PTIT - cơ sở giáo dục đại học được Bộ GD&ĐT giao chủ trì Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện khẳng định: Trong bối cảnh mới, các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các trường đại học công nghệ, cần đóng vai trò tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, phát triển tri thức mới, thúc đẩy và làm chủ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT nhấn mạnh: Việc ra mắt Ban điều phối với sự tham gia của 27 đơn vị là bước đi quan trọng nhằm hình thành một cơ chế hợp tác hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh trọng trách nặng nề của các cơ sở giáo dục đại học liên quan đến việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) Trần Nam Tú cho hay: Với sự ra mắt Ban điều phối, Bộ GD&ĐT mong muốn Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện sẽ tiên phong dẫn dắt và đề xuất được những hoạt động mang tính đột phá.

Theo ông Trần Nam Tú, ngoài công tác nghiên cứu và phát triển các công nghệ chiến lược, một nhiệm vụ trọng tâm của mạng lưới chính là tập trung đào tạo nguồn nhân lực mang hàm ý xuất sắc và tài năng, không phải là đào tạo đại trà. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục trong mạng lưới cũng lưới cần quan tâm đến việc đưa sản phẩm công nghệ ra thị trường, cộng đồng.

Tại thời điểm ra mắt, ngoài đơn vị dẫn dắt là PTIT, Ban điều phối hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 các lĩnh vực công nghệ mạng thế hệ sau, công nghệ an ninh mạng thông minh, truyền thông đa phương tiện có 27 thành viên là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Các đơn vị thành viên của Ban điều phối hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 trong 3 lĩnh vực.

Ban điều phối có nhiệm vụ điều hành, kết nối và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong toàn hệ thống, bao gồm phát triển chương trình đào tạo xuất sắc và tài năng, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Đại diện Ban điều phối cho biết, trong giai đoạn đầu, các thành viên mạng lưới sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như phát triển chương trình đào tạo xuất sắc, xây dựng hệ thống học liệu điện tử dùng chung, chia sẻ phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các cơ sở đào tạo.

Song song đó, mạng lưới cũng đặt mục tiêu thu hút hơn 120 chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn phát triển các chương trình đào tạo.