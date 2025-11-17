Cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” khép lại, ghi dấu thành công của mùa đầu tiên sân chơi này được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT và do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA chủ trì. Tuy vậy, cuộc thi cũng là bước kế thừa, tiếp nối và phát triển từ hành trình 17 năm cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN”, tiếp tục thúc đẩy việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng Việt Nam đủ về số lượng và không ngừng cải thiện về chất lượng.

Đại diện các trường có đội sinh viên dự thi Chung khảo, Giáo sư Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhận xét: Vòng Chung khảo cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, quy tụ những tài năng trẻ đam mê CNTT và an toàn, an ninh mạng trong toàn quốc. Cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật, nơi thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của sinh viên Việt Nam; mà còn là dịp để mọi người cùng nhìn nhận rõ hơn vai trò của an ninh mạng trong thời đại số, khi dữ liệu, thông tin và niềm tin số trở thành tài sản vô giá của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh, Phó Chủ tịch NCA, Cục trưởng Cục A05 nhấn mạnh: Với sứ mệnh bảo vệ an ninh mạng quốc gia, chúng ta luôn xác định bảo vệ an ninh mạng là bảo vệ chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên số.

Theo Thiếu tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Minh, Phó Chủ tịch NCA, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, đặc biệt là thế hệ sinh viên là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Các sinh viên chính là lực lượng tiên phong, là lá chắn, là niềm tin số, là những chiến sĩ không tiếng súng trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Tiến sĩ Lê Xuân Minh nhận định, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng mang tính toàn cầu, không quốc gia nào có thể đơn độc. Việt Nam chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa trong phòng, chống tội phạm mạng, đồng thời chủ động tham gia xây dựng trật tự pháp lý toàn cầu về an ninh mạng - nơi mỗi quốc gia đều có trách nhiệm bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Sự hiện diện của các đội thi quốc tế tại cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” là minh chứng cho tinh thần hợp tác đó, và cũng là lời khẳng định vị thế của Việt Nam - một quốc gia chủ động, có trách nhiệm và đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế về an ninh mạng.

“Thế giới công nghệ thay đổi từng ngày, nhưng ý chí, trí tuệ và lòng yêu nước của con người Việt Nam là điều không bao giờ thay đổi. Mỗi dòng mã, mỗi ý tưởng và mỗi nỗ lực của các bạn đều góp phần làm nên một Việt Nam tự chủ, an toàn và giàu bản sắc trên không gian mạng.

Tôi tin tưởng rằng, các bạn chính là thế hệ tiên phong sẽ cùng chúng tôi tiến bước vào không gian mạng, đưa không gian mạng Việt Nam trở thành không gian của hợp tác, phát triển như tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh”, Tiến sĩ Lê Xuân Minh nhắn nhủ với các sinh viên, những bạn trẻ đam mê lĩnh vực an ninh mạng.

Cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2025" có giá trị thực tiễn, giúp tìm kiếm, bồi dưỡng và tôn vinh các nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng.

Chia sẻ góc nhìn của chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và thông tin (Bộ GD&ĐT) cho hay: Cả nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nguy cơ mất an toàn thông tin, an toàn dữ liệu cũng đang diễn biến hết sức phức tạp cả trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, vấn đề an ninh mạng ngày càng thu hút được sự quan tâm của Chính phủ và toàn xã hội, không chỉ tại Việt Nam mà cả trên toàn cầu.

Tiến sĩ Tô Hồng Nam cũng nhấn mạnh: “Để đảm bảo an ninh mạng, yếu tố quyết định là yếu tố con người, nhân lực, song hành với các yếu tố về chính sách và công nghệ. Ở nước ta, trước bối cảnh mới, đang rất cần phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng, an toàn thông tin cả về số lượng và nâng cao về chất lượng”.

Đề cập đến cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng” năm nay, Tiến sĩ Tô Hồng Nam cho rằng, cuộc thi có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, tạo sân chơi lành mạnh giúp các bạn trẻ và các chuyên gia trao đổi, giao lưu về chuyên môn; tìm kiếm, bồi dưỡng và tôn vinh các nhân tài trong lĩnh vực an ninh mạng; đồng thời cũng góp phần tạo phong trào thi đua học tập, phổ biến nâng cao nhận thức về an ninh mạng và trách nhiệm bảo đảm an ninh mạng không chỉ trong các trường mà còn lan tỏa ra toàn xã hội.

Bày tỏ mong muốn các bạn sinh viên sẽ tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới và sớm ra nhập vào lực lượng an ninh mạng của quốc gia, Tiến sĩ Tô Hồng Nam cũng khẳng định Bộ GD&ĐT sẵn sàng và mong muốn được phối hợp sâu hơn nữa cùng các bộ, ngành, cơ quan, các doanh nghiệp, đoàn thể để phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng và cả những lĩnh vực khác cho đất nước trong quá trình đổi mới.