Đầu tháng 8, Bộ GD&ĐT đã công bố 7 mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 khu vực phía Bắc. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT được Bộ GD&ĐT giao chủ trì Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện (gọi tắt là Mạng lưới). Phóng viên VietNamNet vừa có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện về ý nghĩa, định hướng và những bước đi sắp tới của Mạng lưới này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Phóng viên: Trước hết, xin ông chia sẻ về ý nghĩa của nhiệm vụ mới này trong chiến lược phát triển của Học viện? Các sinh viên, học viên sẽ được hưởng lợi gì từ Mạng lưới?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Anh: Việc Bộ GD&ĐT tin tưởng giao Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện là một dấu mốc quan trọng, vừa là sự ghi nhận những đóng góp của Học viện trong cung cấp nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, vừa là trách nhiệm lớn lao với Học viện.

Công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện là những lĩnh vực công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gắn chặt với quá trình thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc được giao chủ trì thể hiện vai trò tiên phong, năng lực đào tạo và nghiên cứu của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

Với sinh viên, học viên của Học viện cũng như các trường trong Mạng lưới, điều này mở ra những lợi ích thiết thực như: Cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo hiện đại, tích hợp AI, công nghệ số và kết nối doanh nghiệp; cơ hội được học tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ hàng đầu; cơ hội trao đổi học thuật quốc tế, thực hành trong các phòng Lab dùng chung, phòng studio hiện đại; và đặc biệt, là cơ hội để tham gia trực tiếp vào các dự án nghiên cứu - đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, một cách bài bản, có định hướng và có sự đồng hành của cả nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, xin ông chia sẻ về định hướng phát triển cùng những mục tiêu, kỳ vọng trong ngắn hạn và dài hạn của Mạng lưới?

Thời gian tới, Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện sẽ tập trung phát triển trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mạng lưới sẽ chú trọng kết nối chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, tạo lập hệ sinh thái học thuật mở, liên ngành, liên thông và hội nhập. Các phương pháp đào tạo sẽ được đổi mới theo hướng cá nhân hóa, linh hoạt, gắn lý thuyết với thực tiễn, với điểm nhấn là mô hình học tập tiên tiến: 40–30–30”.

Đồng thời, Mạng lưới cũng sẽ quy tụ đội ngũ chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế cùng tham gia đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Trên nền tảng đó, Mạng lưới cam kết góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy số, kỹ năng số và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của nền kinh tế số và xã hội số.

Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện cam kết góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về ngắn hạn, chúng tôi tập trung vào: Xây dựng các văn bản hướng dẫn và kiện toàn Ban điều phối của mạng lưới. Chuẩn hóa và hiện đại hóa chương trình đào tạo theo hướng hội nhập, liên ngành và gắn với thực tiễn; Thử nghiệm các mô hình đào tạo mới, đặc biệt là mô hình “40-30-30”; Thiết lập các nền tảng kết nối số giữa người học, giảng viên, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế.

Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng rằng Mạng lưới sẽ trở thành trung tâm thu hút và lan tỏa trí thức công nghệ hàng đầu trong khu vực, là nơi ươm mầm tài năng số, nghiên cứu khoa học chất lượng cao và ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi số giáo dục và đào tạo quốc gia.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, đâu là những giải pháp sẽ được Mạng lưới tập trung triển khai thời gian tới, thưa ông?

Chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm:

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tập trung đào tạo sinh viên xuất sắc qua các chương trình chuyên biệt; phát triển nền tảng đánh giá kỹ năng trực tuyến; ứng dụng AI trong trợ giảng và học liệu số.

Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo: Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia; gắn nghiên cứu với đào tạo sau đại học và sản phẩm ứng dụng.

Hợp tác quốc tế: Mục tiêu mỗi mạng lưới thu hút ít nhất 100 chuyên gia, giảng viên quốc tế và tăng cường hợp tác với các trường đại học Top 100 thế giới.

Cơ sở vật chất và hạ tầng: Đẩy mạnh Lab sharing, xây dựng Tổ hợp truyền thông đa tương tác và Studio đa phương tiện phục vụ giảng dạy - sản xuất nội dung số.

Ở thời điểm lễ công bố ngày 1/8, đã có 24 đơn vị đăng ký tham gia Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghệ mạng thế hệ sau, an ninh mạng thông minh và truyền thông đa phương tiện, bao gồm các trường đại học hàng đầu tại cả 3 miền và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn. Đơn vị chủ trì Mạng lưới xác định đây mới chỉ là điểm khởi đầu, và trong thời gian tới, Mạng lưới sẽ tiếp tục được mở rộng thêm về chiều rộng và chiều sâu, hướng tới việc mời thêm các trường đại học có tiềm năng, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ có cùng tầm nhìn. Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái mở, nơi nguồn lực được chia sẻ, tri thức được kết nối, sáng tạo được lan tỏa – để cùng nhau phát triển bền vững.

Xin cảm ơn ông!