Danh hiệu năm 2008 giúp Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng xuất sắc nhất mọi thời đại, vượt qua giải thưởng năm 2012 của Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo đã giành BOAT (Ballon d’Or Of All Time), giải thưởng mới do tạp chí France Football thành lập nhằm tôn vinh Quả bóng vàng xuất sắc nhất lịch sử.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha chiến thắng với danh hiệu năm 2008, khi anh còn khoác áo MU và cũng đăng quang Champions League - chức vô địch châu Âu gần nhất của đội bóng thành Manchester.

Danh hiệu năm 2008 của Ronaldo được người hâm mộ bầu chọn Quả bóng vàng mọi thời đại. Ảnh: ESPN

Ở cuộc bình chọn năm ấy, Ronaldo, người sở hữu 5 Quả bóng vàng (2008, 2013, 2014, 2016 và 2017), vượt qua Lionel Messi, Fernando Torres và Xavi Hernandez.

Tất nhiên, đó cũng không phải danh hiệu cá nhân duy nhất anh giành được trong năm 2008.

Ngôi sao sinh năm 1985 còn đoạt Chiếc giày vàng châu Âu với 31 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh mùa đó (cũng là chiến thắng đầu tiên trong 4 lần anh được vinh danh với tư chân sút số 1 châu Âu; 3 lần còn lại các mùa 2010/11, 2013/14, 2014/15 với Real Madrid).

France Football quyết định thay đổi quy tắc bình chọn cho giải thưởng mới này. Các nhà báo không bỏ phiếu; thay vào đó, người hâm mộ lựa chọn Quả bóng vàng xuất sắc nhất. Điều kiện bắt buộc để một cầu thủ được đề cử BOAT là từng giành Quả bóng vàng ít nhất 2 lần.

Tiêu chí này khiến cuộc đua chỉ còn 10 cầu thủ: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Marco van Basten, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Kevin Keegan, Alfredo Di Stefano, Ronaldo Nazario và Karl-Heinz Rummenigge.

Người hâm mộ có thể lựa chọn một lần giành Quả bóng vàng cụ thể của từng ứng viên để bỏ phiếu.

Kết quả, Quả bóng vàng năm 2008 của Ronaldo vượt qua các danh hiệu năm 2012 và 2023 của Lionel Messi.

Kết quả bầu chọn của người hâm mộ. Ảnh: X

Hai ngôi sao từng tạo nên cuộc cạnh tranh lớn của bóng đá thế giới trong thập niên trước chiếm trọn 12 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng những lần đoạt giải được bình chọn nhiều nhất.

Giải thưởng tiếp tục ghi nhận sự nghiệp của Ronaldo, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong đợt tập trung gần nhất, anh đã rời đội tuyển sau bất đồng với HLV Jorge Jesus và bị LĐBĐ Bồ Đào Nha đình chỉ 1 tháng.

Dù vậy, chân sút 41 tuổi vẫn được gọi cho đợt FIFA Days tới đây, sau khi anh hết án kỷ luật vào ngày 30/10.