Nico Paz tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo, giúp Como của HLV Cesc Fabregas ngược dòng đánh bại Torino 3-1 tại vòng 9 Serie A.

Como tiếp tục thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 ngay trên sân Torino. Đội bóng được dẫn dắt bởi cựu tiền vệ Arsenal, Cesc Fabregas, một lần nữa cho thấy bản lĩnh và khả năng tạo đột biến trong những thời điểm quyết định.

Como khởi đầu không thuận lợi. Phút 24, Che Adams tận dụng đường kiến tạo của Kian Fitz-Jim để mở tỷ số cho Torino. Đội chủ nhà duy trì lợi thế 1-0 đến hết hiệp một.

Nico Paz đang có được phong độ cao cùng Como - Ảnh: Serie A

Sang hiệp hai, Como đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những điều chỉnh của HLV Fabregas cuối cùng cũng phát huy hiệu quả ở phút 81, khi Jacobo Ramón ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 sau đường chuyền của Nico Paz.

Chỉ sáu phút sau, chính Nico Paz trở thành người hùng với pha lập công đưa Como vượt lên dẫn 2-1. Ngôi sao 22 tuổi Argentina, người được ví như truyền nhân Lionel Messi, một lần nữa chứng minh phẩm chất kỹ thuật và khả năng định đoạt trận đấu.

Đến phút 90+2, Martin Baturina ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục cho đội khách, qua đó vươn lên xếp vị trí thứ 4 trên BXH Serie A.

Chiến thắng tiếp tục cho thấy dấu ấn chiến thuật của Fabregas trong việc xây dựng tập thể Como giàu sức cạnh tranh. Trong đó, Nico Paz đang nổi lên như nhân tố quan trọng trên hàng công, góp phần giúp đội bóng bay cao tại Serie A.

Cũng trong đêm qua, Sassuolo nhận thất bại với 2-6 ngay trên sân nhà trước Lazio, trong khi AS Roma thắng kịch tính 4-2 trước các vị khách Cagliari.