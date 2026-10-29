Lionel Messi không thể ghi bàn trong cuộc tiếp đón Cincinnati, nhưng Inter Miami vẫn kịp giành lại một điểm nhờ pha lập công ở phút 90 của Riquelme Fillipi.

Inter Miami trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Cincinnati tại MLS, trong ngày siêu sao Lionel Messi không thể tạo ra khác biệt trên hàng công.

Dù được chơi trên sân nhà, Inter Miami gặp nhiều trở ngại trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Messi cùng các đồng đội nỗ lực tổ chức tấn công nhưng thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Inter Miami chia điểm kịch tính với Cincinnati - Ảnh: IM

Phải đến phút 61, đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez, qua đó vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Cincinnati không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 80, Kenji Mboma Dem đáp trả cũng bằng một tuyệt phẩm quân bình tỷ số 1-1, khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Chỉ sáu phút sau, Samuel Gidi tiếp tục lập công nhờ cú sút xa hiểm hóc, giúp Cincinnati bất ngờ dẫn ngược 2-1.

Đúng thời điểm Inter Miami đứng trước nguy cơ nhận thất bại, Riquelme Fillipi tỏa sáng với bàn thắng ở phút 90, ấn định tỷ số hòa kịch tính 2-2.

Thống kê cho thấy Inter Miami kiểm soát bóng 58%, thực hiện 601 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 91%. Đội chủ nhà tung ra 11 cú sút, trong đó có 4 lần trúng đích. Trong khi đó, Cincinnati có 9 pha dứt điểm và 3 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Dù Lionel Messi không ghi bàn, Inter Miami vẫn giành lại một điểm sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.