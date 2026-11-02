Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 83, giúp Inter Miami ngược dòng đánh bại New England 2-1, qua đó vượt chính đối thủ để chiếm vị trí thứ hai MLS.

Inter Miami trải qua chuyến làm khách đầy khó khăn trước New England Revolution ở vòng 33 giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cuộc đua thứ hạng, đội bóng của Lionel Messi phải rất vất vả mới giành trọn ba điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc quyết tâm, liên tục tổ chức những pha tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế. New England tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép, trong khi Inter Miami chủ động tìm kiếm khoảng trống bằng những pha phối hợp tốc độ.

Messi tiếp tục đem chiến thắng về cho Inter Miami - Ảnh: 433

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 53 khi Daniel Gazdag ghi bàn mở tỷ số, đẩy Inter Miami vào thế phải rượt đuổi.

Không chấp nhận thất bại, đội khách đẩy cao đội hình tấn công. Phút 69, German Berterame tỏa sáng với bàn thắng quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Lionel Messi một lần nữa chứng minh giá trị của ngôi sao lớn để giải cứu đội nhà.

Phút 83, siêu sao 39 tuổi người Argentina solo trong vòng vây các cầu thủ chủ nhà, trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc cho Inter Miami.

Ba điểm quý giá giúp Inter Miami vượt qua chính New England để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng MLS sau vòng 33, với một điểm nhiều hơn đối thủ.