Ngày 22/9, đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV đầu tiên tại ASIAD 2026 nhờ bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ.
Wushu cũng chắc chắn có thêm 4 huy chương khi Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên cùng vào bán kết tán thủ (wushu trao HCĐ cho những VĐV thua bán kết).
Ở môn bơi, Trần Hưng Nguyên xếp thứ 5 chung kết 400m hỗn hợp (Nguyễn Quang Thuấn hạng 7), phá kỷ lục SEA Games với 4 phút 17 giây 57.
Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh cùng thắng 5-0 tại vòng loại boxing. Nguyễn Thị Quỳnh Như vào chung kết nhảy chống.
U23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giành vé tứ kết, còn bóng chuyền nữ thắng Kazakhstan 3-0 để xếp hạng 7.
Đáng tiếc, hai xạ thủ Việt Nam bị hủy kết quả vì trang phục không đạt chuẩn.
Bảng thành tích:
HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).
HCĐ (3): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi).
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp Asiad 20...
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
Wushu
Nguyễn Khắc Kiên giành chiến thắng ở nội dung tán thủ, tứ kết hạng cân 65 kg nam, trước đối thủ Philippines.
Wushu
Tứ kết hạng cân 60 kg nam, Hứa Văn Đoàn giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Hàn Quốc Kim Min-soo.
Wushu
Tứ kết hạng cân 56 kg nam, Đinh Văn Tâm dễ dàng thắng đối thủ Pakistan 2-0.
Wushu
Nguyễn Thị Thu Thủy thắng do cách biệt điểm (Win by Point Difference) trước đối thủ Iran ở vòng tứ kết hạng cân 60 kg nữ.
Wushu
Ở tứ kết hạng cân 52 kg nữ, Ngô Thị Phương Nga để thua đối thủ Iran 0-2.
Trao HCV
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên trên bục nhận HCV - tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
Bơi
Trần Hưng Nguyên về thứ 5, Nguyễn Quang Thuấn hạng 7, ở nội dung 400m hỗn hợp nam.
Chiến thắng thuộc về Kojima Yumeki của Nhật Bản. Kình ngư 17 tuổi cũng lập kỷ lục ASIAD, phá kỷ lục cũ của đồng hương Hagino Kosuke lập năm 2014.
Wushu
Đặng Trần Phương Nhi chỉ đạt điểm 9.170 (4.65 - 2.670 - 1.85) nội dung Nam đao nữ, xếp thứ 10/10 VĐV tranh tài.
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
(Tính đến 14h15 ngày 22/9)
HCV
Môn Karate, nội dung Kata đồng đội nữ
Thật cảm xúc! Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các cô gái Việt Nam.
Sau màn biểu diễn xuất sắc, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran tuyệt đối 5-0, qua đó mang về HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.
Karate
Chung kết Kata đồng đội nữ
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của Việt Nam thi đấu chung kết với Iran.
Bóng đá
U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait. Đại diện Đông Nam Á kết thúc với vị trí thứ 3 bảng C.
Bóng đá
U23 Việt Nam thua U23 Uzbekisan 0-2. Với kết quả này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.
Thể dục dụng cụ
Nguyễn Thị Quỳnh Như nhảy chống rất tốt, đạt 13,833 điểm - cao nhất trong ngày thi đấu cho đến thời điểm này.
Ở lượt nhảy 2, Như bị lỗi và có điểm 12,166. Cô cũng có 0,20 điểm thưởng. Kết quả chung của Như là 13,199, tạm xếp thứ hai.
Oksana Chusovitina, VĐV đã 51 tuổi của Uzbekistan, dẫn đầu với 13,266 điểm.
Bóng đá
U23 Uzbekistan ghi bàn thứ 2 vào lưới U23 Việt Nam.
Bóng đá
U23 Kuwait gỡ hòa 1-1 trước U23 Philippines. Santiago Rublico, cầu thủ giàu kinh nghiệm của đại diện Đông Nam Á, là người phản lưới nhà.
Bóng đá
Ở bảng C môn bóng đá nam, sau hiệp 1, U23 Uzbekistan đang tạm dẫn U23 Việt Nam 1-0.
U23 Philippines dẫn U23 Kuwait 1-0.
Trong trường hợp kết quả hai trận không thay đổi, U23 Việt Nam sẽ giành vé tứ kết.
Bắn súng
Sáng 22/9, tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Asiad 2026 ở nội dung dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ. Bộ đôi Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu tốt, đạt 631,7 điểm sau 60 lượt bắn, xếp hạng 4 và đủ điều kiện vào chung kết theo quy định.
Tuy nhiên, kết quả này bất ngờ bị hủy sau khi Ban tổ chức phát hiện trang phục thi đấu của 2 VĐV Việt Nam không đáp ứng tiêu chuẩn độ cứng. Cặp đôi Việt Nam lập tức không được công nhận kết quả, đồng thời mất suất tranh huy chương (vào chung kết), bất chấp những ý kiến phản hồi và khiếu nại từ Ban huấn luyện tuyển bắn súng Việt Nam...
Mời quý độc giả theo dõi tiếp:
Boxing
Võ Thị Kim Ánh đánh bại Kasthuri Keshani Hansika của Sri Lanka 5-0 hạng cân 5kg nữ.
Boxing
Nguyễn Thị Tâm thắng võ sỹ Ramisha Shrestha của Nepal 5-0, vào tứ kết hạng cân 51 kg nữ.
Xe đạp
Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi hoàn tất nội dung Đường trường xuất phát đồng hàng nữ. Không có VĐV Việt Nam nào vào top 10.
Wushu
Đặng Trần Phương Nhi xếp thứ 10 nội dung nam quyền nữ với tổng điêm 9.140 (4.900; 2.690; 1.550).
Bắn súng
Súng trường đồng đội nam nữ. Sau khi thi vòng loại, BCT kiểm tra và kết luận thiết bị của đội tuyển Việt Nam không hợp lệ.
Việt Nam bị loại đau đớn. Chủ nhà Nhật Bản, đội xếp thứ 5 khi thi vòng loại, được đôn lên thay thế thi chung kết.
9h08
Trưởng Đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly, người giành HCĐ nội dung Kumite 68 kg nữ.
Bắn súng
Súng trường đồng đội nam nữ.
Hai VĐV Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo lọt vào top 4 vòng loại, sẽ thi chung kết tranh HCV.
Karate
Kata đồng đội nữ.
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc thắng đối thủ Đài Bắc Trung Hoa 5-0 ở bán kết. Đội nữ Việt Nam sẽ thi chung kết với Iran lúc 13h50.
Bơi
Nguyễn Quang Thuấn xếp thứ 6, Trần Hưng Nguyên thứ 9, nội dung vòng loại 400m hỗn hợp nam. Cả hai đều vào thi chung kết.
Karate
Kata đồng đội nữ.
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thắng đối thủ Nepal 5-0, vào bán kết gặp đội Đài Bắc Trung Hoa.
Xe đạp
Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi đang thi chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nữ
Bóng chuyền bãi biển
Vòng bảng bóng chuyền bãi biển nữ, các cặp Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh; Nguyễn Lê Thị Tường Vy - Mai Hồng Hạnh thắng cặp Macau (Trung Quốc) và Mông Cổ với cùng tỷ số 2-0.
Wushu
Đỗ Đức Tài đạt điểm 9.213 (4.80; 2.663; 1.75) nội dung nam quyền nam, đứng hạng 15 trong số 18 VĐV tranh tài.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 22/9