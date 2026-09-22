Ngày 22/9, đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV đầu tiên tại ASIAD 2026 nhờ bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ.

Wushu cũng chắc chắn có thêm 4 huy chương khi Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên cùng vào bán kết tán thủ (wushu trao HCĐ cho những VĐV thua bán kết).

Karate mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam ở ASIAD 2026. Ảnh: Tam Ninh

Ở môn bơi, Trần Hưng Nguyên xếp thứ 5 chung kết 400m hỗn hợp (Nguyễn Quang Thuấn hạng 7), phá kỷ lục SEA Games với 4 phút 17 giây 57.

Nguyễn Thị Tâm và Võ Thị Kim Ánh cùng thắng 5-0 tại vòng loại boxing. Nguyễn Thị Quỳnh Như vào chung kết nhảy chống.

U23 Việt Nam thua Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn giành vé tứ kết, còn bóng chuyền nữ thắng Kazakhstan 3-0 để xếp hạng 7.

Đáng tiếc, hai xạ thủ Việt Nam bị hủy kết quả vì trang phục không đạt chuẩn.

Bảng thành tích:

HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).

HCĐ (3): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi).

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