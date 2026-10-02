Tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) trong ngày thi đấu 2/10 tại Asiad 2026 là trận chung kết boxing hạng 51kg giữa Nguyễn Thị Tâm và đối thủ Trung Quốc.

Tại bán kết, Nguyễn Thị Tâm xuất sắc đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số 5-0, giành quyền vào chung kết hạng cân 51kg nữ Asiad 2026.

Đối thủ của nữ võ sĩ Việt Nam là VĐV Wu Yu người Trung Quốc, đương kim vô địch Olympic và tay đấm đang đứng số 1 thế giới. Trận chung kết giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Yu diễn ra vào lúc 11h hôm nay (2/10).

Đây là thử thách rất lớn với Nguyễn Thị Tâm, nhưng cô hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ khi lợi thế về sải tay (cao hơn đối thủ 8 cm).

Nguyễn Thị Tâm sẵn sàng cho trận chung kết.

Dù vậy, Wu Yu là võ sĩ có tốc độ ra đòn nhanh, nền tảng thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống áp sát. Trước đối thủ có chiều cao tốt hơn, VĐV người Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nhanh chóng tiếp cận để ra đòn.

Nguyễn Thị Tâm là người hiểu rõ hơn ai hết về lối đánh của Wu Yu. Võ sĩ sinh năm 1994 thường chủ động chờ đối thủ ra đòn rồi phản công bằng những cú đấm thẳng tay sau.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Thị Tâm hai lần vô địch châu Á và giành HCB thế giới năm 2023. Sự "lì lợm" giúp nữ võ sĩ Việt Nam gặt hái nhiều thành công, và đang đứng trước cơ hội giành HCV Asiad.

Cũng trong ngày 2/10, tuyển cầu mây Việt Nam tranh tài ở 2 trận bán kết, trong đó sự kỳ vọng HCV đặt ở nội dung 4 nữ. Ở các môn như vật, taekwondo, Việt Nam đều có khả năng tạo nên bất ngờ. Những môn còn lại có Breaking, golf, bóng chuyền trong nhà (nam) và jujitsu.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).