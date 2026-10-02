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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Tấm HCB lịch sử của Nguyễn Thị Tâm ở môn boxing đã giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng thành tích lên 2 HCV, 2 HCB và 19 HCĐ, qua đó đứng ở vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20.

Sau ngày thi đấu mới nhất, đoàn Việt Nam có thêm dấu ấn quan trọng khi Nguyễn Thị Tâm giành HCB nội dung 51kg nữ môn boxing. Đây là thành tích lịch sử khi cô trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên góp mặt ở chung kết ASIAD và mang về tấm HCB đầu tiên cho boxing nước nhà tại đấu trường châu lục.

Nguyễn Thị Tâm giành tấm HCB lịch sử cho boxing Việt Nam tại Asiad - Ảnh: Tam Ninh

Bên cạnh tấm HCB của Nguyễn Thị Tâm, Việt Nam hiện sở hữu 2 HCV đến từ các nội dung thế mạnh, cùng 19 HCĐ ở nhiều môn thi đấu khác nhau. Thành tích này giúp đoàn Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm giữa bảng tổng sắp với tổng cộng 23 huy chương.

Dẫn đầu bảng xếp hạng tiếp tục là đoàn Trung Quốc với 155 HCV, 71 HCB và 64 HCĐ, đạt tổng cộng 290 huy chương. Đội chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 60 HCV, 79 HCB và 79 HCĐ (218 huy chương), trong khi Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba với 30 HCV, 31 HCB và 54 HCĐ (115 huy chương).

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang có thành tích tốt nhất khi đứng thứ 7 với 12 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ. Malaysia xếp thứ 11 với 6 HCV, Indonesia đứng thứ 13 với 5 HCV, trong khi Việt Nam hiện đứng sau các đoàn này do số lượng HCV còn khiêm tốn hơn.

Với nhiều nội dung quan trọng vẫn còn ở phía trước, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng cải thiện thứ hạng trên bảng tổng sắp trong những ngày thi đấu cuối cùng của ASIAD 20.