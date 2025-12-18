Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 18/12: Việt Nam các mốc 65 HCV VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 18/12/2025, nhanh và chính xác.

Bóng chuyền nam Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc mạnh mẽ trong trận bán kết SEA Games 33 với Indonesia. Dẫn trước 2-0 sau hai set đầu, các tuyển thủ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu.

Lối chơi tốc độ, phòng ngự bền bỉ và những pha tấn công dứt khoát khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn.

Bóng chuyền nam Việt Nam đẩy ĐKVĐ Indonesia đến giới hạn

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của đối thủ đã lên tiếng. Indonesia, đội giành HCV SEA Games 3 kỳ liên tiếp, thể hiện kinh nghiệm vượt trội, khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và tâm lý thi đấu vững vàng.

Việt Nam dần hụt hơi, để thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối. Dẫu vậy, thất bại này không làm lu mờ nỗ lực và tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Trần Đình Tiền.

Việt Nam sẽ tranh HCĐ, diễn ra lúc 15h00 ngày 19/12.

Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

