Bóng chuyền nam Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc mạnh mẽ trong trận bán kết SEA Games 33 với Indonesia. Dẫn trước 2-0 sau hai set đầu, các tuyển thủ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu.
Lối chơi tốc độ, phòng ngự bền bỉ và những pha tấn công dứt khoát khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của đối thủ đã lên tiếng. Indonesia, đội giành HCV SEA Games 3 kỳ liên tiếp, thể hiện kinh nghiệm vượt trội, khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và tâm lý thi đấu vững vàng.
Việt Nam dần hụt hơi, để thua ngược 2-3 đầy tiếc nuối. Dẫu vậy, thất bại này không làm lu mờ nỗ lực và tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Trần Đình Tiền.
Việt Nam sẽ tranh HCĐ, diễn ra lúc 15h00 ngày 19/12.
Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nam giữa Việt Nam vs Indonesia:
SET 5: 2-3
10-15
Không được. Nỗ lực cứu bóng của Việt Nam không thành, Indonesia thắng set 3 và giành vé chung kết.
10-14
Hendra Kurniawan đập cực nhanh ghi điểm 14. 4 match point cho Indonesia.
9-13
Boy Arabi đập chạm chắn ghi điểm. Đẳng cấp đang được thể hiện.
8-11
Pha đánh bóng đẳng cấp của Boy Arabi, Việt Nam buộc phải hội ý.
6-8
Indonesia khiếu nại thành công cầu thủ Việt Nam chạm vạch 3 mét.
5-5
Sau khi đối thủ chạm lưới, Văn Hiệp lại phát bóng ra ngoài.
3-1
Pha chắn tốt của Việt Nam trước cú đánh cận lưới của đối thủ.
SET 5
Set 5 bắt đầu. Hai điểm đầu chia đều cho mỗi đội.
SET 4: 2-2
19-25
Cú đập đẳng cấp khép lại set 4 của Indonesia.
17-22
Rivan Nurmulki bật nhảy đập 3 lần liên tiếp ghi điểm cho Indonesia.
16-20
Văn Hiệp đập chạm chắn ra ngoài. Việt Nam chặn chuỗi ghi điểm của Indonesia.
15-18
Ngọc Thuân đập trong tư thế bất lợi, Indonesia chắn bóng thành công.
10-11
Trong tài rút thẻ đỏ cho cầu thủ Việt Nam. Indonesia được 1 điểm.
10-10
Ngọc Thuân đập bóng về góc cuối sân, chặn đà ghi điểm của đối thủ.
10-9
Indonesia ghi 4 điểm liên tiếp để vươn lên trước.
9-6
Cầu thủ Indonesia chạm lưới. Việt Nam có điểm thứ 9.
7-5
Dương Văn Tiên chắn bóng ghi điểm.
4-1
Việt Nam phối hợp rất đẹp, Ngọc Thuân đập từ sau vạch 3 mét ghi điểm. Indonesia buộc phải hội ý.
SET 4
Set 4 bắt đầu.
SET 3: 2-1
21-25
Dương Văn Tiên phát bóng vào lưới. Indonesia thắng set 3.
21-24
Indonesia chắn bóng tốt. 3 set point.
20-22
Dương Văn Tiên đập ghi điểm. Việt Nam cố bám đuổi.
15-19
Việt Nam hội ý. Indonesia đang đạt phong độ tốt trong các pha bóng vừa qua.
14-17
Indonesia đập chạm chắn ra ngoài. Đội ĐKVĐ đang dần tạo khoảng cách.
11-11
Ngọc Thuân đập chéo sân ghi điểm. Hai đội đăng giằng co nghẹt thở.
9-8
Thế Khải chắn thành công cú đập sau 3 mét của Indonesia.
6-4
Pha chắn bóng rất hay. Việt Nam ghi 2 điểm liên tiếp.
4-2
Quốc Dư ghi điểm. Việt Nam tiếp tục có khởi đầu tốt trong set 3.
Set 3
Set 3 bắt đầu. Ngọc Thuân ghi điểm đầu tiên.
SET 2: 2-0
25-20
Dương Văn Tiên đập ghi điểm quyết định, khép lại set 2.
24-19
5 set point cho Việt Nam. Indonesia đập bóng ra ngoài. Đội bạn khiếu nại không thành.
23-19
Ngọc Thuân đập dọc dây chạm chắn ra ngoài, ghi điểm 23.
22-17
Quốc Dư đập với cổ tay cực dẻo. Indonesia khiếu nại không thành.
20-15
Chuyền hai Văn Duy thực hiện cú đập ghi điểm ngoạn mục.
17-12
Indonesia đánh bóng ra ngoài. Việt Nam dẫn 5 điểm.
14-11
Quốc Dư đập giành lại điểm cho Việt Nam. Trước đó, Indonesia có liên tiếp 2 điểm.
8-6
Dương Văn Tiên có pha phát bóng ăn điểm trực tiếp – lần đầu tiên trong trận, tính cả hai đội.
4-2
Ngọc Thuân đập từ sau vạch 3 mét chạm chắn ra ngoài.
2-2
Quốc Dư đập ghi điểm. Set 2 khởi đầu theo thế trận giằng co.
SET 2
Set 2 bắt đầu.
SET 1: 1-0
25-21
Quốc Dư thực hiện cú đập chạm hai cầu thủ Indonesia ra ngoài, ghi điểm quyết định set đầu. Bất ngờ đang diễn ra.
24-21
Quốc Dư dậm nhảy đập ngoạn mục từ dưới vạch 3 mét đưa bóng chạm chắn ra ngoài. Việt Nam có 3 set point.
23-21
Thế Khải cứu bóng đưa chân sang sân Indonesia. Việt Nam khiếu nại không thành. Sau đó là pha đập không thành công, đối thủ có liền 2 điểm. Việt Nam hội ý kỹ thuật.
22-18
Việt Nam phối hợp tốt, Duy Tuyến đập chạm tay chắn ra ngoài.
20-14
Indonesia phát bóng ngoài. Ngay sau đó, Việt Nam có thêm pha chắn tốt ghi điểm 20.
13-9
Đinh Văn Duy chuyền cực dẻo, Quốc Dư đập dọc dây ghi điểm. Đây là bộ đôi hay nhất từ đầu trận.
10-5
2 điểm liên tiếp. Ngọc Thuân đập chạm chắn ra ngoài. Ở pha bóng sau đó, Indonesia đập nhanh nhưng bóng ngoài sân.
7-3
Sau Quốc Dư, Văn Tiên thực hiện cú đập từ sau vạch 3 mét rất hay, ghi điểm thứ 2 liên tiếp. Indonesia phải hội ý.
5-2
Quốc Dư thực hiện pha đập ghi điểm rất hay. Việt Nam nhập cuộc khá tốt.
3-1
Thế Khải và Quốc Dư chắn bóng ghi điểm. Trước đó, Ngọc Thuân phát bóng không qua lưới – điều quen thuộc trong trận thua Thái Lan.
SET 1
Trận đấu bắt đầu. Quốc Dư ghi điểm đầu tiên trong trận.