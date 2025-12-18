Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 18/12: Việt Nam quyết soán ngôi nhì VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 18/12/2025, nhanh và chính xác.

Một ngày lịch sử của đoàn Thể thao Việt Nam, khi chinh phục thêm 9 tấm HCV SEA Games 33.

Người hâm mộ thích thú khi 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thi đấu môn vật tự do. Ở môn này, Đỗ Ngọc Linh giành HCV còn lại.

Đội tuyển futsal nữ làm nên lịch sử với tấm HCV khi thắng Indonesia 5-0. Lịch sử cũng sang trang ở môn cầu mây, nội dung đồng đội nam 4 người.

Duathlon tiếp sức đồng đội nam; đội thuyền 10 nữ cũng góp vào ngày vàng.

Ngày thi đấu 18/12 khép lại trong niềm hân hoan của hàng triệu người: U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2, giành HCV bóng đá nam.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 18/12:

HCV (9): Nguyễn Lê Hoàng Vũ - Nguyễn Anh Trí - Phạm Tiến Sản (Triathlon - Duathlon tiếp sức đồng đội nam); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật - Tự do 62 kg nữ); Đỗ Ngọc Linh (Vật - Tự do 50 kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Linh ((Vật - Tự do 53 kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Trang (Vật - Tự do 58 kg nữ); Đội thuyền nữ (Đua thuyền - Thuyền 10 nữ 200m); Đội cầu mây nam (Cầu mây - Quadrant nam [đồng đội nam 4 người]); Đội futsal nữ (Futsal); U22 Việt Nam (Bóng đá nam).

HCB (3): Mai Trần Anh Tuấn (Bơi - 10 km nam); Đặng Công Đức - Lê Phạm Vân An (Bắn cung - Đôi nam nữ cung 3 dây); Đội cầu mây nữ (Cầu mây - Quadrant nữ [đồng đội nữ 4 người]);

HCĐ (2): Nguyễn Ngọc Dũng - Nguyễn Trọng Hải - Đặng Công Đức (Bắn cung - Đồng đội nam cung 3 dây); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi - 10 km nữ)