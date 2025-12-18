Một ngày lịch sử của đoàn Thể thao Việt Nam, khi chinh phục thêm 9 tấm HCV SEA Games 33.
Người hâm mộ thích thú khi 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thi đấu môn vật tự do. Ở môn này, Đỗ Ngọc Linh giành HCV còn lại.
Đội tuyển futsal nữ làm nên lịch sử với tấm HCV khi thắng Indonesia 5-0. Lịch sử cũng sang trang ở môn cầu mây, nội dung đồng đội nam 4 người.
Duathlon tiếp sức đồng đội nam; đội thuyền 10 nữ cũng góp vào ngày vàng.
Ngày thi đấu 18/12 khép lại trong niềm hân hoan của hàng triệu người: U22 Việt Nam ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2, giành HCV bóng đá nam.
Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 18/12:
HCV (9): Nguyễn Lê Hoàng Vũ - Nguyễn Anh Trí - Phạm Tiến Sản (Triathlon - Duathlon tiếp sức đồng đội nam); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Vật - Tự do 62 kg nữ); Đỗ Ngọc Linh (Vật - Tự do 50 kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Linh ((Vật - Tự do 53 kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Trang (Vật - Tự do 58 kg nữ); Đội thuyền nữ (Đua thuyền - Thuyền 10 nữ 200m); Đội cầu mây nam (Cầu mây - Quadrant nam [đồng đội nam 4 người]); Đội futsal nữ (Futsal); U22 Việt Nam (Bóng đá nam).
HCB (3): Mai Trần Anh Tuấn (Bơi - 10 km nam); Đặng Công Đức - Lê Phạm Vân An (Bắn cung - Đôi nam nữ cung 3 dây); Đội cầu mây nữ (Cầu mây - Quadrant nữ [đồng đội nữ 4 người]);
HCĐ (2): Nguyễn Ngọc Dũng - Nguyễn Trọng Hải - Đặng Công Đức (Bắn cung - Đồng đội nam cung 3 dây); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi - 10 km nữ)
Bóng đá – HCV
Màn ngược dòng ngoạn mục của U22 Việt Nam, từ chỗ bị dẫn 2 bàn giành chiến thắng chung cuộc sau 120 phút nghẹt thở để giành HCV.
Như vậy, HLV Kim Sang Sik giúp bóng đá Việt Nam bá chủ khu vực trong năm 2025: vô địch ASEAN Cup; vô địch U23 Đông Nam Á và giờ là HCV SEA Games.
Bóng đá
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan đang diễn ra.
Futsal – HCV
Đội futsal nữ Việt Nam có chiến thắng áp đảo 5-0 trong trận chung kết trước đối thủ Indonesia, giành HCV.
Đây là HCV lịch sử với futsal nữ Việt Nam nói riêng, futsal Việt Nam nói chung, cũng nhu với cá nhân của Thùy Trang – người từng là mắt xích chủ lực trong thế hệ vàng bóng đá nữ Việt Nam.
Cầu mây – HCV
Đội cầu mây Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội nam 4 người (Quadrant), sau khi xuất sắc thắng nghẹt thở đối thủ Myanmar 2-1.
Một tấm HCV lịch sử của cầu mây Việt Nam.
Futsal
Đội tuyển nữ Việt Nam dẫn Indonesia 4-0 sau hiệp 1 trận chung kết.
Cầu mây – HCB
Việt Nam thua 0-2 trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết nội dung đồng đội nữ 4 người.
Vật – HCV
Thêm HCV của các chị em ruột. Nguyễn Thị Mỹ Trang thắng đô vật Myanmar 10-0. Trước đó, cô gái Huế thắng các VĐV Indonesia 3-1, Thái Lan 4-0.
3 chị em, 3 HCV. Việt Nam có "poker".
Vật – HCV
Nguyễn Thị Mỹ Linh giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ chủ nhà Thái Lan, giành HCV vật tự do nữ hạng cân 53 kg
Vật – HCV
Đỗ Ngọc Linh thắng áp đảo đối thủ Myanmar với tỷ số 8-0 ở nội dung vật tự do hạng cân 50 kg. Đây là HCV thứ hai của môn vật trong ngày.
Cầu mây
Đội tuyển nam 4 người cầu mây Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận bán kết.
Các tuyển thủ cầu mây Việt Nam đôi khi chịu ức chế bởi quyết định của trọng tài nhưng vẫn thi đấu bản lĩnh, gặp Myanmar trong trận chung kết chiều nay.
Lộ diện trọng tài chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan lúc 19h30 tối nay được giao cho một tổ trọng tài quốc tế giàu kinh nghiệm, phản ánh mức độ quan trọng và nhạy cảm của cuộc đối đầu lớn nhất giải.
Trọng tài chính là Mooud Bonyadifard (Iran), gương mặt quen thuộc của bóng đá châu Á. Ông là trọng tài FIFA từ năm 2013, từng điều khiển nhiều trận ở Asian Cup, AFC Champions League và vòng loại World Cup. Kinh nghiệm dày dạn cùng phong cách điều hành cứng rắn của Bonyadifard được kỳ vọng sẽ giúp trận chung kết diễn ra công bằng, hạn chế tối đa tranh cãi.
Hỗ trợ cho ông là hai trợ lý trọng tài Alireza Ildorom và Bang Giyeol, những người chịu trách nhiệm theo dõi các tình huống việt vị và biên dọc sân. Choi Hyun Jai đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư, phụ trách khu kỹ thuật và hỗ trợ điều hành khi cần thiết.
Ngoài ra, công tác giám sát và tổ chức trận đấu còn có Dorji Mindu (Match Commissioner), Zakariya Kanat (Referee Assessor) và Veerapat Chusakpakdee (General Coordinator). Một tổ trọng tài đa quốc tịch, giàu kinh nghiệm – yếu tố quan trọng để đảm bảo trận chung kết diễn ra đúng tinh thần thể thao, xứng tầm SEA Games.
Bắn cung – HCB
Cặp cung thủ Đặng Công Đức - Lê Phạm Vân An giành HCB nội dung cung 3 dây đôi nam nữ.
Bơi – HCB
Mai Trần Anh Tuấn về nhì môn bơi mặt nước mở, nội dung 10 km nam, mang về HCB. Nguyễn Huy Hoàng không vào nhóm giành huy chương.
Anh Tuấn chỉ chậm 1 giây so với đối thủ chủ nhà Thái Lan.
Vật – HCV
Đô vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành chiến thắng nội dung vật tự do nữ hạng cân 62 kg, mang về HCV cho đoàn Việt Nam.
Bắn cung – HCĐ
Bộ ba cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải, Đặng Công Đức giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Indonesia, mang về HCĐ cho Thể thao Việt Nam, nội dung đồng đội nam cung 3 dây.
Ba môn phối hợp (Triathlon) – HCV
Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản về nhất nội dung duathlon tiếp sức đồng đội nam, mở hàng HC vàng cho đoàn Việt Nam hôm nay.
Cờ vua
Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy đại diện cho đội cờ vua Việt Nam tham dự vòng loại đồng đội Cờ vua nhanh 2 nam.
Bơi
Sau khi kết thúc các nội dung bơi trong nhà, các VĐV Việt Nam tham gia chung kết đường bơi mặt nước mở. Nguyễn Huy Hoàng là trung tâm cuộc tranh tài Chonburi, nội dung 10 km nam, cùng Mai Trần Tuấn Anh. Ở đường bơi 10 km nữ, Võ Thị Mỹ Tiên cùng Nguyễn Ngọc Tuyết Hân tranh tài.
Chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
Tối nay (19h30), khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vang lên, cả triệu con tim Việt Nam sẽ cùng chung một nhịp đập. Trước đối thủ nhiều duyên nợ U22 Thái Lan, U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với bản lĩnh, sự tự tin và khát khao chinh phục đỉnh cao khu vực.
Hành trình đến chung kết của thầy trò HLV Kim Sang Sik, dù không áp đảo, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tập thể, lối chơi kỷ luật và tinh thần không bao giờ lùi bước. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, từ khả năng kiểm soát thế trận, chuyển trạng thái nhanh cho đến tinh thần chiến đấu máu lửa trong những thời khắc quyết định. Mỗi đường chuyền, mỗi pha tranh chấp đều mang theo niềm tin chiến thắng.
Trước U22 Thái Lan, hứa hẹn có cầu thủ 12 là khán giả và trọng tài đóng vai cầu thủ thứ 13, U22 Việt Nam càng có thêm động lực để khẳng định vị thế. Chúng ta không vào sân với tâm thế e dè, mà với sự chủ động, tự tin và quyết tâm áp đặt lối chơi. Bản lĩnh được tôi luyện qua những trận cầu lớn sẽ là chìa khóa tạo nên khác biệt.
Đêm nay, khi trận chung kết khép lại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trên bục cao nhất. HCV SEA Games 33 đang ở rất gần U22 Việt Nam.
Lịch thi đấu ngày 18/12 của đoàn Thể thao Việt Nam