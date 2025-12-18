Trong ngày 17/12 tại SEA Games 33, đoàn TTVN thi đấu rất thành công với thành tích 16 HCV, 17 HCB và 6 HCĐ, qua đó nâng tổng thành tích lên 64 HCV, 69 HCB và 94 HCĐ, vững vàng ở vị trí thứ 3 toàn đoàn.

“Cơn mưa vàng” của đoàn TTVN đến từ nhiều môn thế mạnh như rowing, vật, pencak silat, muay, bắn súng, đấu kiếm và bóng ném nữ. Đây cũng là những môn có thể mang thêm về HCV cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

"Mỏ vàng" vật tranh tài ở 4 hạng cân, đều của nữ. Nếu thi đấu đúng sức, các VĐV Việt Nam có thể giành 2-3 HCV bởi đây đều là những nội dung thế mạnh.

Đua thuyền đóng góp nhiều HCV cho đoàn TTVN.

Môn đấu kiếm và bắn cung đều có 3 nội dung chung kết, hứa hẹn đóng góp HCV cho đoàn TTVN. Tương tự đua thuyền (rowing) sau khi giành 3 HCV trong ngày 17/12, tiếp tục được chờ đợi giành kết quả cao nhất ở 2 nội dung thuyền 10 nữ 200m và thuyền 20 Hỗn hợp nam nữ 200m.

Môn bơi mặt nước mặn có tới 5 nội dung chung kết. Các VĐV Việt Nam sẽ cạnh tranh với các đối thủ Indonesia, Singapore, chủ nhà Thái Lan.

Ngoài ra, các môn như cờ vua, futsal nữ, cầu mây, 3 môn phối hợp... được kỳ vọng giành HCV. Đặc biệt ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan trong trận chung kết lúc 19h30, rất đáng được chờ đợi.

Như vậy, nếu thi đấu hết khả năng, các VĐV Việt Nam có thể giành trên 10 HCV, qua đó có cơ hội vượt qua Indonesia ở vị trí thứ 3 trên BXH Đại hội.