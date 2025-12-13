Sau khi đội nữ giành vé bán kết với ngôi đầu bảng và đầy tự tin tranh chấp HCV SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xuất trận với đối thủ Lào.
Đội quân của HLV Trần Đình Tiền có chiến thắng dễ dàng 3-0 sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu.
Mặc dù vậy, đội bóng chuyền nam Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu khi đối thủ không được đánh giá cao.
Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nam giữa Việt Nam vs Lào:
SET 3: 25-14
3-0 cho đội bóng chuyền nam Việt Nam.
Sau khi Lào cứu 3 match point liên tiếp, Việt Nam cuối cùng cũng khép lại trận đấu.
23-11
Dương Văn Tiên lại ghi điểm. Việt Nam tiến gần chiến thắng.
21-9
Cú đập tốt của Văn Tiên ghi điểm 21 cho Việt Nam.
16-7
Việt Nam có điểm thứ 16. Hai đội hội ý.
12-6
Pha bóng tuyệt đẹp, từ cứu bóng đến cú đập ghi điểm của Duy Tuyến. Sự khác biệt đẳng cấp đang được thể hiện.
9-5
Duy Tuyến ghi điểm thứ 9 cho Việt Nam. Hai đội tạm nghỉ.
6-5
Sau khi Lào phát bóng ra ngoài, Ngọc Thuân đập ghi điểm thứ 2 liên tiếp. Lần đầu tiên trong set 3 các cầu thủ Việt Nam vươn lên dẫn điểm.
4-5
Lào đập bóng chạm tay chắn Việt Nam ra ngoài, ghi điểm thứ 5.
1-3
Lào chắn tốt pha đập bóng của Thế Khải. Việt Nam set sau nhập cuộc tệ hơn set trước.
Set 3
Set thi đấu thứ 3 bắt đầu.
SET 2: 25-20
Pha chắn bóng tốt của Dương Văn Tiên mang về điểm 25 và khép lại set 2.
Đội bóng chuyền nam Việt Nam dẫn 2-0.
24-20
Lào đập bóng ra ngoài, Việt Nam có cơ hội để khép lại Set 2.
22-19
Việt Nam ghi điểm trở lại sau những pha bóng rất lúng túng.
21-17
Hai đội hội ý. Việt Nam đang tiến gần chiến thắng dù thi đấu chưa thực sự tốt.
18-14
Quản Trọng Nghĩa đập bóng ra ngoài trong tư thế có khả năng ghi điểm rất cao.
15-11
Lào đập bóng chạm lưới. Đội bạn đang mắc lỗi nhiều hơn là các học trò HLV Trần Đình Tiền ghi điểm.
12-10
Lào thi đấu tốt, ghi điểm thứ 10. Việt Nam khá lúng túng trong những pha bóng gần nhất.
9-5
Quốc Duy thực hiện cú đập cực mạnh. Khác biệt đang được Việt Nam tạo ra sau những pha bóng đầu không làm chủ tình hình.
4-4
Set thứ 2 diễn ra đầy bất ngờ, hai đội chia nhau từng điểm. Lào thi đấu khá hay.
SET 2
Set thi đấu thứ 2 bắt đầu.
SET 1: 25-13
Set 1 kết thúc! Đội bóng chuyền nam Việt Nam thắng dễ 25-13.
24-13
Pha chắn bóng hay của Việt Nam, ghi điểm thứ 24.
20-10
Ngọc Thuân thực hiện cú đập chéo tuyệt vời, ghi điểm 20 cho Việt Nam.
18-8
Lào đập bóng ra ngoài. Đội bạn khiếu nại.
Xem lại cho thấy bóng không hề chạm tay chắn.
16-8
Cú đập tuyệt đẹp từ sau vạch 3 mét của Việt Nam.
12-6
Thế Khải có 2 pha đập tuyệt vời ghi điểm cho Việt Nam.
6-2
Lào đập bóng không qua lưới, Việt Nam có điểm thứ 6.
4-1
Việt Nam nhập cuộc với sự vượt trội so với Lào.
SET 1
Trận đấu bắt đầu.