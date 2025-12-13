Sau khi đội nữ giành vé bán kết với ngôi đầu bảng và đầy tự tin tranh chấp HCV SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam xuất trận với đối thủ Lào.

Đội quân của HLV Trần Đình Tiền có chiến thắng dễ dàng 3-0 sau hơn một giờ đồng hồ thi đấu.

Mặc dù vậy, đội bóng chuyền nam Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu khi đối thủ không được đánh giá cao.

Ảnh: Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nam giữa Việt Nam vs Lào: