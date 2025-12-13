Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết mang về chiến thắng kép trên đường chạy 5.000m nữ. Hai chân chạy của Việt Nam sớm thể hiện sự vượt trội và tạo ra khoảng cách ngày càng xa với nhóm còn lại.

Khoảnh khắc chiến thắng quen thuộc của Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: SN

"Nữ hoàng điền kinh" Việt Nam sử dụng chiến thuật núp gió, chạy sau người đồng đội Lê Thị Tuyết. Khi bước vào vòng đua cuối, Oanh quyết định bứt lên và băng băng về đích đầu tiên. Đây là tấm HCV đầu tiên tại SEA Games năm nay và là HCV thứ 13 của "Cô bé hạt tiêu" ở các kỳ Đại hội.

Ảnh: SN

(Nguồn: SN, từ Bangkok, Thái Lan)