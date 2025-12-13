Video tổng hợp các nội dung điền kinh Việt Nam trong ngày 13/12:
Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 13/12:
HCV (6): Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, kumite -61kg), Nguyễn Thanh Trường (Karate, kumite -81kg), Đinh Thị Hương (Karate, kumite -68kg), Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, -57kg), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 5.000m), Tạ Ngọc Tưởng - Nguyễn Thị Ngọc - Lê Ngọc Phúc - Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp).
HCB (5): Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo (Bắn súng, 10m súng trường hơi đồng đội nữ), Võ Văn Hiền (Karate, kumite -75kg), Nguyễn Hoài Hương (Cử tạ, 53kg), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi, 200m tự do), Lê Thị Tuyết (Điền kinh, 5.000m)
HCĐ (7): Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng, 10m súng trường hơi cá nhân nữ), Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (Cầu lông, đôi nữ), Nguyễn Thị Thu Trang (Cử tạ, 48kg), K' Dương (Cử tạ, 60kg), Lê Anh Tài (Judo, -90kg), Vũ Thị Ngọc Hà (Điền kinh, nhảy xa 3 bước), Nguyễn Thúy Hiền (Bơi, 100m ếch).
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất
Đội chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam trên bục nhận HCV
Nguyễn Thị Oanh trên bục chiến thắng
Điền kinh Việt Nam giành HCV chạy 4x400m hỗn hợp
Tổ chạy tiếp sức của đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp.
Đáng nói, các VĐV Việt Nam đánh bại sự bám đuổi của đội chạy Thái Lan, với thành tích 3 phút 15 giây 07 để phá sâu kỷ lục SEA Games.
Điền kinh
VĐV Ngần Ngọc Nghĩa không lọt vào top 3 có huy chương ở chung kết chạy 200m nam. HCV vẫn thuộc về thần đồng điền kinh Thái Lan - Biu Puripol Boonson. Trước đó, "Tia chớp" 19 tuổi người Thái Lan đã khiến cả châu Á “dậy sóng” khi đạt 9 giây 94 ở vòng loại 100m, phá sâu kỷ lục SEA Games tồn tại từ năm 2009 (10 giây 17 giây của Suryo Agung Wibowo). Boonson trở thành người đầu tiên trong lịch sử Đại hội chạy 100m dưới 10 giây
Bơi - Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB
Võ Thị Mỹ Tiên đã thi đấu đầy nỗ lực và cán đích thứ 2 để giành tấm HCB ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, với thành tích 4 phút 47 giây 39. HCV thuộc về kình ngư của Thái Lan.
Bơi có thêm HCĐ
Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền các định thứ 3 và giành HCĐ nội dung 100m bơi ếch nữ với thành tích 1 phút 10 giây 40.
Điền kinh - Nguyễn Thị Oanh giành HCV 5.000m
Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết mang về chiến thắng kép trên đường chạy 5.000m nữ. Hai chân chạy của Việt Nam sớm thể hiện sự vượt trội và tạo ra khoảng cách ngày càng xa với nhóm còn lại.
"Nữ hoàng điền kinh" Việt Nam sử dụng chiến thuật núp gió, chạy sau người đồng đội Lê Thị Tuyết. Khi bước vào vòng đua cuối, Oanh quyết định bứt lên và băng băng về đích đầu tiên. Đây là tấm HCV đầu tiên tại SEA Games năm nay và là HCV thứ 13 của "Cô bé hạt tiêu" ở các kỳ Đại hội.
Bơi có HCB bất ngờ
Ở chung kết 200m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng chỉ xếp thứ 4 trong khi Trần Văn Nguyễn Quốc có cú nước rút ngoạn mục để cán đích thứ 2. Quá đáng tiếc khi kình ngư 17 tuổi của Việt Nam chỉ kém người về nhất của Malaysia đúng 6% giây.
Điền kinh
Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết bước vào thi chung kết chạy 5000m nữ.
Cử tạ có HCB
Nguyễn Hoài Hương xếp thứ hai tổng cử với mức tạ 197kg, qua đó giành HCB hạng cân 53kg. HCV thuộc về đô cử của Thái Lan, trong khi đại diện Myanmar có HCĐ.
Điền kinh
Nguyễn Trung Cường vẫn dùng chiến thuật núp gió suốt chặng đua, khi bước vào vòng đấu cuối anh nỗ lực bứt tốc để vượt lên nhưng VĐV của Thái Lan quá mạnh mẽ ở những bước nước rút. Đại diện của Việt Nam thậm chí chỉ về đích thứ 4. Lê Tiến Long cũng không có mặt trong top có huy chương.
Điền kinh
Cự ly chạy 5000m nam bắt đầu thi chung kết. Việt Nam có ĐKVĐ Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long tranh tài.
Điền kinh
Lương Đức Phước chỉ đứng thứ 5 ở vòng loại lượt chạy thứ 2 với thành tích 1 phút 52 giây 08 nhưng VĐV của Việt Nam đứng thứ 8, vừa đủ điều kiện vào thi chung kết chạy 800m nam.
Điền kinh có HCĐ nhảy xa 3 bước
Ở chung kết nội dung nhảy xa 3 bước nữ, Vũ Thị Ngọc Hà xếp thứ 3 và đoạt HCĐ với thành tích 13,68m, trong khi Nguyễn Thị Hường xếp thứ 4 với thành tích 13,57m. HCV thuộc về VĐV của Indonesia, VĐV Thái Lan có HCB.
Judo có HCĐ
Võ sĩ Lê Anh Tài vượt qua đối thủ Philippines trong trận tranh HCĐ hạng cân -90kg của nam.
Điền kinh
Hai VĐV Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hương bắt đầu vào thi chung kết nội dung nhảy xa 3 bước nữ.
Cử tạ có thêm HCĐ
Đô cử K' Dương đạt tổng cử 289kg, xếp thứ ba qua đó đoạt tấm HCĐ ở hạng cân 60kg. VĐV chủ nhà Thái Lan giành HCV với mức tổng cử vượt trội, 304kg, trong khi đại diện Indonesia có HCB.
Bóng chuyền
Bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Lào (33 25-13, 25-20 và 25-14) ở trận ra quân SEA Games 33.
Taekwondo đem về HCV thứ 28 cho Việt Nam
VĐV Trần Thị Ánh Tuyết giành chiến thắng nghẹt thở trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan sau 3 hiệp trong trận chung kết đối kháng -57kg nữ. Đây là tấm HCV thứ 28 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Karate Việt Nam lập hat-trick HCV
Karate là môn tiếp tục đem về tin vui cho đoàn Việt Nam. Võ sĩ Đinh Thị Hương xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng áp đảo 8-5 trước đối thủ người Indonesia ở chung kết nội dung đối kháng -68kg. Hương đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.
Đây là tấm HCV thứ ba liên tiếp của đội tuyển karate Việt Nam.
Karate giành HCV thứ 2
Chỉ ít phút sau khi Mỹ Tâm giành HCV cho karate Việt Nam, đến lượt Nguyễn Thanh Trường giành chiến thắng 4-1 trước võ sĩ của Indonesia trong trận chung kết hạng cân -81kg.
Karate giành HCB
Võ sĩ Võ Văn Hiền thua 3-9 trước VĐV của Indonesia trong trận chung kết hạng cân -75kg, qua đó nhận tấm HCB.
Karate giành tấm HCV đầu tiên
Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm xuất sắc vượt qua đối thủ chủ nhà với điểm số áp đảo 11-2 trong trận chung kết hạng cân dưới 61kg. Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển karate và cũng là HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam.
Cầu lông có HCĐ
Hay tay vợt Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương thua 0-2 trước Kusuma - Puspitasari của Indonesia ở bán kết nội dung đôi nữ, qua đó nhận HCĐ.
HCĐ cử tạ
Đô cử Nguyễn Thị Thu Trang xếp thứ ba tổng cử, qua đó đoạt tấm HCĐ hạng cân 48 kg nữ.
Cử tạ
Đô cử Nguyễn Thị Thu Trang đang tranh tài ở hạng cân 48kg. VĐV của Việt Nam vừa nâng thành công lần cử giật thứ hai với thành tích 81kg và tạm dẫn đầu. Trước đó cô nâng thành công 78kg. Ở lần cử giật cuối cùng, Thu Trang dễ dàng nâng thành công mức tạ 83kg.
Bắn súng giành 1 HCB, 1 HCĐ
Bộ ba xạ thủ Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo giành HCB nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ.
Trong khi đó, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền xếp hạng 3 và đem về tấm HCĐ nội dung 10m súng trường cá nhân hơi nữ.
Bóng bàn
Mai Hoàng Mỹ Trang thắp lên hi vọng cho ĐT bóng bàn Việt Nam khi hạ đối thủ Thái Lan với tỷ số 3-1 ở trận đánh đơn của mình, thuộc nội dung đồng đội nữ.
Bóng bàn
Ở vòng 2 nội dung đồng đội nữ, ĐT bóng bàn Việt Nam đang bị Thái Lan dẫn trước 2-0. Hy vọng giờ đặt vào Mai Hoàng Mỹ Trang và tay vợt kỳ cựu này vừa có chiến thắng đầu tiên trong set 1 với điểm số 11-9.
Bắn súng
Các nữ xạ thủ của ĐT bắn súng Việt Nam gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đang tranh tài ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ.
Bơi
Bơi Việt Nam có hai đại diện vào chung kết nội dung 400 hỗn hợp Võ Thị Mỹ Tiên (5 phút 04 giây 50) và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (5 phút 07 giây 93).
Bơi
Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền đạt thành tích 1 phút 11 giây 96, qua đó lọt vào top 8 VĐV giành quyền vào chung kết diễn ra vào lúc 18h50 chiều nay.
Bơi
Ở vòng loại nội dung 200m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng giành quyền vào chung kết diễn ra vào lúc 18h40 chiều nay. Thành tích của Huy Hoàng là 1 phút 51 giây 69, trong khi Nguyễn Quốc đạt thông số 1 phút 52 giây 23.
Bơi
Hai VĐV Dương Văn Hoàng Quy và Nguyễn Viết Tường đều không vượt qua vòng loại bơi 100m bướm dành cho nam.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 (cập nhật hết ngày 12/12)
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 13/12