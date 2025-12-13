Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 13/12

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 tính đến ngày 12/12 ghi nhận bước bứt phá mạnh mẽ của đoàn thể thao Việt Nam. Với loạt huy chương vàng giành được trong ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai toàn đoàn với 24 HCV, 17 HCB và 43 HCĐ, nâng tổng số lên 84 huy chương.

Nguyễn Quang Thuấn (phải) với kỷ lục SEA Games ấn tượng - Ảnh: SN

Đây là bước tiến quan trọng khi chúng ta vượt xa Indonesia (72 huy chương) và chỉ còn đứng sau chủ nhà Thái Lan – đội đang dẫn đầu với 65 HCV.

Thành công của Việt Nam đến từ nhiều môn, nổi bật nhất là bơi lội với kỷ lục SEA Games của Nguyễn Quang Thuấn ở nội dung 400m hỗn hợp và chiến thắng ấn tượng của Nguyễn Huy Hoàng ở 1.500m tự do.

Đà thăng hoa này tạo lợi thế lớn cho đoàn Việt Nam ở giai đoạn nước rút, mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách với Thái Lan trong những ngày còn lại.

