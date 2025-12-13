Tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, Nguyễn Thị Oanh là VĐV giành nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN ( nội dung cá nhân), với 4 HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Ở SEA Games kỳ này, chân chạy sinh năm 1995 vẫn giữ được phong độ tốt, và nếu không có bất ngờ nào cô đủ khả năng bảo vệ được 4 tấm HCV giành được cách đây 2 năm.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở sân chơi SEA Games.

5.000m chính là nội dung sở trường của Nguyễn Thị Oanh. Tại giải vô địch châu Á ở Gumi (Hàn Quốc) hồi tháng 5, cô phá kỷ lục quốc gia (15 phút 46 giây 11). Vì vậy, ở sân chơi khu vực, VĐV người Bắc Ninh không có đối thủ. Nếu giành HCV, Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số HCV mà mình giành được qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp lên con số 13.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, tuyển điền kinh Việt Nam cũng có thể giành HCV ở nội dung 5.000m nam hay 4 x 400m hỗn hợp. Đây là 2 nội dung mà Việt Nam sở hữu những VĐV mạnh hàng đầu khu vực. Tại SEA Games 33, tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 14 HCV.

Ở môn bơi, tuyển bơi Việt Nam được dự đoán giành ít nhất 1 HCV ở nội dung 200m tự do nam của Huy Hoàng trong ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Đại hội.

Cũng trong ngày thi đấu 13/12, các môn võ như taekwondo, karate hay Kickboxing tiếp tục được kỳ vọng đóng góp nhiều HCV cho đoàn TTVN. Những môn có thể mạnh khác như cử tạ, bi sắt, cờ vua... cũng có thể giành HCV. Các môn wushu, judo, Muay, bóng bàn... thi đấu vòng loại, sẵn sàng "bùng nổ" HCV cho những ngày thi đấu sắp tới.