Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục mạch chiến thắng ở bảng A SEA Games 33 khi vượt qua Singapore chiều 14/12.
Đội quân của HLV Trần Đình Tiền dễ dàng thắng áp đảo trong 2 set đầu. Tuy nhiên, những xáo trộn trong set 3 khiến Việt Nam bị Singapore liên tục vượt lên dẫn trước.
Sau cùng, kinh nghiệm giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-0, qua đó chính thức trở thành đội đầu tiên vào bán kết bóng chuyền nam 2025.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nam giữa Việt Nam vs Singapore:
SET 3, 3-0
25-20
Singapore đánh không qua lưới. Việt Nam khép lại set 3 và kết thúc trận đấu.
23-19
Singapore phát bóng vào lưới. Đây là vấn đề lớn nhất của đối thủ trong trận, dù có set đấu rất hay.
20-16
Ngọc Thuân đập chéo sân rất hay, giúp Việt Nam chạm điểm 20.
18-15
Việt Nam đang dần tạo chênh lệch với các điểm liên tiếp.
10-11
Việt Nam để Singapore vươn lên. HLV Trần Đình Tiền xin hội ý.
8-8
Cú đập không thể ngăn cản của Singapore. Việt Nam thay đổi đội hình nên gặp nhiều lúng túng.
6-6
Pha ghi điểm hay của Singapore. Điểm số hiện đang hòa, Việt Nam chưa thực sự làm chủ set 3.
5-4
Singapore xuất sắc gỡ hòa 4-4, nhưng phát bóng không thành công để Việt Nam có điểm thứ 5.
3-2
Trần Duy Tuyến chắn bóng tốt. Lần đầu tiên trong set 3, Việt Nam dẫn trước.
1-2
Cú đập tốt của Singapore, bóng chạm tay chắn rơi trong sân.
SET 3
Set thứ 3 bắt đầu.
SET 2, 2-0
25-16
Dương Văn Tiên chắn bóng thành công. Set 2 khép lại với chiến thắng cho Việt Nam.
22-14
Dương Văn Tiên đập từ sau vạch 3 mét mang về điểm 22. Việt Nam chuẩn bị dứt điểm set 2.
20-13
Trần Duy Tuyến thực hiện pha lái bóng ra cạnh sân. Việt Nam có điểm 20.
17-12
Singapore đập xuyên chắn ghi điểm 12.
12-8
Pha bỏ nhỏ rất hay của cầu thủ Singapore, ghi điểm thứ 8.
10-4
Singapore đập bóng ra ngoài.
7-3
Văn Duy thực hiện pha chắn bóng xuất sắc, điểm thứ 7 cho Việt Nam.
5-2
Thế Khải phát bóng ghi điểm trực tiếp.
SET 2
Set thứ hai bắt đầu. Việt Nam chắn bóng thành công ghi điểm đầu tiên.
SET 1, 1-0 cho Việt Nam
25-12
Dương Văn Tiên chắn bóng thành công ghi điểm 25, khép lại set đầu tiên.
22-10
Một pha giằng co nghẹt thở khác, Ngọc Thuân liên tục đập bóng không thể ghi điểm. Sau cùng, Singapore đánh bóng ra ngoài.
19-9
Một pha bóng giằng co rất hấp dẫn, hai đội phòng thủ hay. Pha bóng kết thúc khi Văn Duy bất ngờ bỏ nhỏ ấn tượng.
17-8
Dương Văn Tiên thực hiện cú đập chéo sân ghi điểm ấn tượng cho Việt Nam.
14-7
Thế Khải bám chắn tốt. Việt Nam giành điểm thứ 14. Khoảng cách hiện khá chênh lệch.
10-5
Cầu thủ Singapore đưa bóng không qua lưới. Sau đó, Đinh Văn Duy phát bóng ghi điểm trực tiếp.
Singapore xin hội ý.
7-3
Singapore đập bóng ra ngoài. Việt Nam có điểm thứ 7.
4-2
Duy Tuyến và Văn Duy chắn bóng tốt, ghi điểm thứ 4 cho đội nam Việt Nam.
SET 1
Trận đấu bắt đầu.
Phạm Quốc Dư ghi điểm đầu tiên trong trận.
Bóng chuyền nữ
Trong trận đấu diễn ra trưa nay, đội bóng chuyền nữ Việt Nam thắng nữ Philippines 3-0, giành quyền vào chung kết tranh HCV.