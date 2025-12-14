Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục mạch chiến thắng ở bảng A SEA Games 33 khi vượt qua Singapore chiều 14/12.

Đội quân của HLV Trần Đình Tiền dễ dàng thắng áp đảo trong 2 set đầu. Tuy nhiên, những xáo trộn trong set 3 khiến Việt Nam bị Singapore liên tục vượt lên dẫn trước.

Sau cùng, kinh nghiệm giúp Việt Nam giành chiến thắng 3-0, qua đó chính thức trở thành đội đầu tiên vào bán kết bóng chuyền nam 2025.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền nam giữa Việt Nam vs Singapore: