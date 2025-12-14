Bàn thắng (2-1, Phương Anh): Nữ futsal Việt Nam lại được hưởng tiếp một quả đá phạt không hàng rào khi đối phương phạm lỗi thứ 7.

Phương Anh tung ra cú đá chìm hiểm hóc, bóng đập cột dọc bay vào lưới, giúp nữ futsal Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.