Đội hình ra sân của nữ futsal Việt Nam: Hải Yến (GK), Nguyệt Vi, Thanh Ngân, Phương Anh, Bùi Thị Trang.
Bàn thắng: Thanh Ngân 17', Phương Anh 17', Rin To 34', Bùi Thị Trang 37' - Kyaw 10', Zin Oo 27'
Kết thúc
Các cầu thủ nữ futsal Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-2, qua đó đoạt vé vào vòng bán kết SEA Games 33 với tư cách đứng đầu bảng B, giành trọn vẹn 6 điểm trước nữ futsal Indonesia và nữ futsal Myanmar.
38'
Wai Phoo volley căng hướng về phía khung thành nữ futsal Việt Nam nhưng thủ môn Thùy Linh xuất sắc đẩy ra.
37'
Bàn thắng (4-2, Bùi Thị Trang): Nữ futsal Việt Nam dàn xếp đá phạt ăn ý. Sau tình huống thủ môn Sandi Aung đẩy ra, Bùi Thị Trang đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 4-2.
34'
Bàn thắng (3-2, A Dat Rin To): Rin To tung cú đá đầu tiên bị thủ thành Sandi Aung đẩy ra. Cầu thủ số 4 của nữ futsal Việt Nam ập vào dứt điểm lần thứ 2 tung lưới Myanmar.
32'
Nữ futsal Việt Nam đang dàn thế trận áp đảo hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 3.
29'
Từ tình huống dàn xếp đá biên, Bùi Thị Trang quăng chân phải ngoài vòng cấm buộc thủ môn Sandi Aung phải trổ tài cản phá.
27'
Bàn thắng (2-2, May Zin Oo): Thủ quân nữ futsal Myanmar - May Zin Oo băng lên bên cánh phải rồi tung cú đá chéo góc san hòa 2-2.
25'
Nguyệt Vi và Thu Xuân liên tục nã pháo về phía khung thành nữ futsal Myanmar nhưng chưa có thêm bàn thắng thứ 3.
22'
Sang hiệp hai, nữ futsal Việt Nam vẫn kiểm soát cuộc chơi dù tấn công không quá dồn dập.
Kết thúc hiệp 1
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về nữ futsal Việt Nam.
19'
Ngọc Hân lao lên tốc độ bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc căng, buộc thủ môn nữ Myanmar phải bay người cứu thua.
17'
Bàn thắng (2-1, Phương Anh): Nữ futsal Việt Nam lại được hưởng tiếp một quả đá phạt không hàng rào khi đối phương phạm lỗi thứ 7.
Phương Anh tung ra cú đá chìm hiểm hóc, bóng đập cột dọc bay vào lưới, giúp nữ futsal Việt Nam vươn lên dẫn 2-1.
17'
Bàn thắng (1-1, Thanh Ngân): Các cầu thủ nữ futsal Myanmar phạm lỗi thứ 6 trong hiệp một. Thế nên, Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm không có hàng rào.
Thanh Ngân bước lên thực hiện cú đá quyết đoán nhằm góc gần, quân bình tỷ số 1-1.
16'
Nguyệt Vi lao vào dứt điểm ở góc hẹp chưa thể đánh bại được thủ thành Sandi Aung.
14'
Thu Xuân tiếp tục có cơ hội kết thúc chân trái ở vị trí trống trải. Tuy nhiên, Sandi Aung vẫn xuất sắc trong khung gỗ.
13'
Sau cú nã pháo tầm xa của đồng đội, Phương Anh đứng sát cầu môn đối phương đánh đầu ngược nhưng bóng lại đi ra ngoài đáng tiếc.
11'
Nữ futsal Việt Nam lập tức đưa ra câu trả lời với 3 cú dứt điểm căng liên tiếp. Tuy nhiên, thủ môn Sandi Aung xuất sắc cứu thua.
10'
Bàn thắng (0-1, Ei Ei Kyaw): Kyaw đi bóng thông minh vượt qua hậu vệ cuối cùng của nữ futsal Việt Nam, trước khi đánh bại thủ môn Hải Yến trong pha đối mặt.
Nữ futsal Myanmar tạo nên bất ngờ lớn với bàn vượt lên dẫn trước.
8'
Thu Xuân có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái lại đi sạt cột gang tấc.
7'
Phương Anh tung cú đá chìm từ xa, bóng chạm mép ngoài cột dọc khung thành nữ futsal Myanmar.
7'
Hiệp một mới trôi qua chưa được một nửa thời gian, các cầu thủ nữ futsal Myanmar đã 3 lần phạm lỗi với đối thủ. Phu Khaing vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Nguyệt Vi.
6'
Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng các cầu thủ nữ futsal Myanmar đang cố gắng đôi công sòng phẳng với Việt Nam.
4'
Zin Chit bên phía nữ Myanmar tung ra cú đá căng bằng chân trái, bóng bay chệch cột dọc.
2'
Những phút đầu diễn ra với tốc độ cao, khi hai đội sẵn sàng dâng lên tấn công khi có bóng.
13h30
Trận đấu bắt đầu.